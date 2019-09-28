Koenigsegg Regera’dan Yeni Rekor!

Koenigsegg’in yeni 1.500 beygirlik hibrit hiper otmobili Regera, 0-400 km/s’lik hıza çıkıp ardından tekrar 0 km/s hıza inip durmayı 31.49 saniyede yaparak markanın önceki rekorunu kırmayı başardı.

İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg, dünyadaki en hızlı ve en muhteşem otomobillerden bazılarını üretmesiyle tanınıyor. Markanın yeni modellerinden biri olan ve 2015 yılında üretilen Koenigsegg Regera da zirveye oynama ve rekorlar kırma konusunda oldukça başarılı.

Koenigsegg tarafından Cuma günü yapılan yeni bir duyuruda, 0-400 km/s hıza ulaşıp ardından tekrar 0 km/s hıza inip durmayı 31.49 saniyede başaran Regera’nın yeni bir rekor kırdığı açıklandı. Günümüzde 400 km/s hıza erişebilen çok fazla otomobil olduğunu söyleyemeyiz. Regera’nın bu kadar kısa süre içerisinde bu hıza çıktıktan sonra tekrardan 0 km/s hıza inip durması oldukça etkileyici.

Bundan bir önceki rekor da 33.29 saniye ile yine Koenigsegg’in Agera RS adlı bir başka hiper otomobiline aitti. Agera RS modeli, tek devirli Regera’dan daha geleneksel bir araçtı.

Koenigsegg - Agera RS

Tek devirden bahsetmişken, Regera’nın gücünü üç elektrikli motorla uyum içinde çalışan ikiz turbolu V8 motordan aldığını belirtelim. Bu motorlar sayesinde Regera’nın şanzımanla uğraşmasına gerek kalmıyor ve bu da otomobilde vites değiştirme işleminin yapılmadığı anlamına geliyor. Böylece bu hiper otomobilde yaklaşık 1.500 beygirlik güç üretiliyor.

Markanın en yeni hiper otomobili olarak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Koenigsegg Jesko’nun aynı testte nasıl bir derece elde edeceği ise şimdiden merak konusu.

Koenigsegg - Jesko