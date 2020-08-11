Yüzlerce Tatilci Kopya Site Dolandırıcılığına Maruz Kaldı

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kalabalıktan uzak yerlerde tatil yapmak isteyen insanlar, hayatının şokunu yaşadı. Çok sayıda tatilci düşük fiyata villa kiralamak isterken dolandırıldı. Tatil yapacağı villaya giden tatilcilerin bir kısmı kendilerine verilen adreste villa olmadığını, bir kısmı ise aynı villanın aynı anda birden fazla kişiye kiralandığını öğrendi. İşte kopya site dolandırıcılığı ile ilgili detaylar!

Villa Kiralamak İsteyen Tatilciler Kopya Site Dolandırıcılığına Maruz Kaldı

Sputnik'teki habere göre çok sayıda tatilci, düşük fiyata villa kiralamak için internet üzerinden indirimli fiyatlardan rezervasyon işlemlerini gerçekleştirdi. Rezervasyonda günlüğü 5000 lira olan villayı, günlüğü 3000 liraya kiralamak isteyen kişilere bir ön koşul belirlendi. Ön koşul olarak verilen hesap numarasına kira ücretinin bir kısmının havale yapılması istendi. Havale işlemlerini gerçekleştiren tatilciler, tatillerinin başladığı gün verilen adrese gittiklerinde hayatının şokunu yaşadı.

Tatilcilerin bir kısmı kendilerine verilen adreste villa göremezken diğer kısmı ise aynı villanın birçok tatilciye aynı anda kiralandığını gördü. Dolandırılan tatilciler, karşılarında herhangi bir muhatap bulamadı. Tatilciler, bu olayın üzerine vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Yapılan araştırma sonucunda dolandırıcıların internet sitelerini kopyaladığı ortaya çıktı.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, "Bu tablo bizi çok üzdü. Ortada kalan aileler vardı. Paraları yatırıp geldiklerinde olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip, ortada kalanlar olduğunu gördük. Villa turizmi yine devam edecektir. Burayı düşünen misafirler tamamen güvenli yerlere başvursun. Burada böyle büyük indirimler beklemesinler ve o indirimlere güvenmesinler. Bizleri, alan temsilciliklerimizi ararlarsa yardımcı oluruz" dedi.

Rıza Perçin, sezonun başından bu yana sürekli uyarılarda bulunarak bu tehlikeye dikkat çektiklerini belirtti. 5 bin liralık villanın hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmeyeceğini ifade eden Perçin, mağduriyetler ile ilgili dolandırıcıların yakalanması durumunda ceza alabileceklerini ancak dolandırıcıların izine rastlayamadıklarını söyledi.