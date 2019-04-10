Koreli Grup YouTube'ta Rekor Üzerine Rekor Kırdı

Kore’nin en ünlü pop gruplarından Blackpink, yayınladığı Kill This Love şarkısının klibiyle YouTube rekoru kırdı. Google tarafından resmi açıklamayla Blackpink’in yeni şarkısının 100 milyon izlenmeye en hızlı ulaşan şarkı olduğu söylendi.

Blackpink, yeni şarkısı Kill This Love için hazırladığı klibi YouTube üzerinden yayınlanmasından sonraki 24 saat içerisinde 56.7 milyon kişi tarafından izlendi. Sonraki üç gün içerisinde 100 milyon izlenmeye ulaşarak, YouTube üzerinde 100 milyon izlenmeye en hızlı ulaşan klip oldu.

Blackpink, YouTube Premiere izlenmeleri sırasında da bir başka rekorun altına imza attı. Yapılan tanıtım yayını sırasında klibin izlenme sayısı 979 bine kadar yükseldi. Daha önceki rekor Ariana Grande’nin “thank u, next” şarkısı anlık olarak 829 bin kişi tarafından izlenmişti.

Kill This Love’ın bir başka rekoru ise iTunes üzerinde gerçekleşti. iTunes üzerinde tamamen ASyalı kadınlar tarafından kurulan bir grup, ilk kez listenin bir numarasına oturdu.

YG Entertainment tarafından bir araya getirilen dört Koreli kadın tarafından oluşturulan Blackpink, en popüler K-Pop gruplarından bir tanesi haline gelmişti. Sahneye 2016 yılında çıkan Blackpink, BTS isimli bir başka K-Pop grubunun yükselişinin ardından dinleyici sayılarını katlamıştı.



