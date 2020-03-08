Koronavirüs Nedeniyle Formula 1’de Bir İlk Yaşanacak!

Formula 1’in (F1) 2020 sezonunun başlamasına çok az bir süre kalmışken, koronavirüs yarışları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, sezonun Bahreyn’de düzenlenecek olan 2. yarışına koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayacak.

13 - 15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix’i (GP) ile start alacak olan F1'de, koronavirüs nedeniyle Çin GP’sinin iptal edildiği açıklanmıştı. Şimdi de bir diğer kötü haber de Bahreyn’den geldi.

20 - 22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Sezonun 2. yarışı olan Bahreyn GP’sinin organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle Bahreyn GP’sine hiçbir seyirci alınmayacak.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda koronavirüs salgını sebebiyle Çin GP’sinin iptal edilmesinin ardından, Bahreyn GP’si de koronavirüsten etkilenen bir başka GP oldu.

Bahreyn GP’sinin seyircisiz olarak düzenlenmesiyle F1 tarihinde bir ilk yaşanmış olacak. 1950'den bu yana düzenlenen Formula 1 organizasyonunda ilk kez, hiçbir seyirci olmadan bir yarış gerçekleştirilecek.