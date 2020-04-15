Koronavirüs Nedeniyle Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı Yapılıyor

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde fatura tahsilatı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan kumandalı oyuncak araba ile yapılıyor.

Uzaktan Kumandalı Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı

Altınçevre Mahallesi'nde yer alan tahsilat şubesinde görevli Serdal Susan, sosyal mesafeyi korumak amacıyla farklı bir yöntem uyguluyor. Serdal Susan, fatura ödemesi yapmak için gelen vatandaşların faturasını ve pasarını uzaktan kumandalı oyuncak kamyon yardımı ile alıyor.

İşlem tamamlandıktan hemen sonra ise kamyon ile para üstü ve makbuz vatandaşa veriliyor. Oyuncak kamyonda bir adet el dezenfektanı da bulunuyor. Vatandaşlar bu sayede ellerini dezenfekte edebiliyor.

Serdal Susan yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi:

"Malumunuz tahsilat gişeleri çok yoğun oluyor. Sürekli parayla işimiz. 'Gelen insanlarla sosyal mesafemizi nasıl koruyalım' derken uzaktan kumandalı oyuncak araba aklıma geldi, aldık, denedik. Dezenfektanı da oyuncak kamyonun kasasına koyuyoruz. Ödeme için gelenlerle sosyal mesafemizi koruduk, gayet de başarılı oldu."

14 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 65.111 oldu. Toplam can kaybı ise 1.403'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.809, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4.799 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.087 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 443.626 olduğu açıklandı.