Facebook'tan Koronavirüse Karşı Yeni Sarılma Emojisi

Facebook, altıncı reaksiyon emojisini hem Facebook hem de Messenger uygulamasında kullanılabilir hale getirdi. Bu yeni emoji ile kullanıcılar, Koronavirüse karşı arkadaşlarını ve aile üyelerini önemsediklerini daha iyi ifade edebilir. İşte Facebook'un Koronavirüse karşı sarılma emojisi.

Facebook'a Yeni Emoji Geldi

Yeni reaksiyon emojisi ilk başta gereksiz gelebilir çünkü Facebook pembe balonun içinde büyük kalp olan bir emojiye zaten sahip. Fakat buna karşılık yeni sarılma emojisi, birisine önem verdiğinizi göstermek için tasarlandı. Emoji Facebook'ta sarılma anlamına geliyorken; Messenger'da ritimli bir kalp olarak geliştirilmiş.

Facebook EMEA teknoloji iletişim müdürü Alexandru Voica'ya göre yeni sarılma emojisi özellikle COVID-19 salgınına karşılık sunuldu. Hem masaüstünde hem de mobil uygulamalarda kullanılabilir olacak yeni sarılma emojisinin canlı yayınlarda resimlerde, videolarda kullanabileceğini belirtelim.

Ayrıca muhtemelen çoğu kullanıcı bu sarılma emojisi 'sevgi' temasına benzer amaçlar için kullanabilir ancak Facebook'a göre sarılma reaksiyonu, kişinin sağlığına verdiğiniz önemi göstermek amacıyla sunuldu. Peki ya siz Facebook'un sarılma emojisini nasıl buldunuz?

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