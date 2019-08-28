Korsan Yayıncılık Yapan Sekiz Kişi Tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, internet üzerinden korsan dizi ve film yayını yapan sekiz kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Jetflicks ve iStreamItAll (ISIA) adlı internet sitelerinin, Netflix, Hulu, Vudu ve Amazon Prime gibi dijital yayın platformlarından daha fazla dizi ve film sundukları belirtildi.

Adalet Bakanlığı, her iki web sitesinin de Las Vegas merkezli olduğunu söyledi. Korsan yayıncılık yapan sekiz kişi, telif hakkı yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

TV ve filmlerin fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduran kişi ve kurumları milyonlarca dolar zarara uğratan kişilerin, içeriklere yasadışı olarak ulaşmak için karmaşık bir bilgisayar kodu kullandığı belirtildi.

Aynı zamanda para aklama ile de suçlanan sekiz kişi, para ve hapis cezası ile karşı karşıya.

Savcı tarafından hazırlanan rapora göre Jetflicks sitesinde, 183.000’den fazla içerik bulunuyor. Diğer web sitesi iStreamItAll’da (ISIA) ise 115.800 dizi ve 10.500 film yer alıyor.

Aynı raporda, söz konusu içeriklerin The Pirate Bay ve Torrentz gibi korsan içerik sunan sitelerden edinildiği belirtiliyor.

2006 yılında telif hakları korunan eserlerin korsan olarak dağıtılmasına izin verdiği gerekçesiyle The Pirate Bay sitesinin İsveç'teki sunucularına el konulmuştu.

Üç yıl süren dava sonucunda sitenin kurucuları Peter Sunde, Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm ve Carl Lundström birer yıl hapis cezasına ve The Pirate Bay sitesi de 30 milyon İsveç kronluk para cezasına çarptırılmıştı.