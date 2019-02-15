Kotayı Geçen Kullanıcıların İnternetleri Kesilecek! (Güncelleme)

Güncelleme: Yayınlanan bu tarz haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Türk Telekom'un konuyla ilgili açıklamasına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Türk Telekom hakkındaki iddialara yönelik düzeltme

Türk Telekom’un yeni tarifesine göre, adil kullanım kotalı internet kullanıcıları, 1 Nisan’a kadar limitsiz hizmet alacak; ancak o tarihten sonra paketleri “kotasında duran”a dönüşecek. Diğer bir deyişle, kotayı geçtikleri takdirde internetleri kesilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internette adil kullanım kotasını (AKN) kaldırmasının ardından, telekomünikasyon şirketleri kendi özel tarifelerini yapmaya başladı.

Türk Telekom, internet servis sağlayıcı (İSS) şirketlere “Al-Sat Paket / Tarife Revizyonu” adı altında yeni fiyat listesini gönderdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, BTK bu listeyi onayladığı takdirde, artık İSS’ler Türk Telekom’dan aldıkları toptan fiyata yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ve yüzde 18 KDV koyarak, yeni fiyatlardan satışa başlayacak.

Listedeki fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

8 Mpbs - 51.61 TL

16 Mpbs - 59.52 TL

24 Mpbs - 73,35 TL

35 Mpbs - 99.60 TL

50 Mpbs - 109.63 TL

100 Mpbs - 146.30 TL

Aynı haberde, yeni uygulama kapsamında satışı durdurulan AKN’li paketi kullanan abonelerin 1 Nisan’a kadar mevcut hızlarında limitsiz internet hizmeti alacağı; ancak o tarihten itibaren paketleri “kotasız duran”a dönüştürüleceği belirtiliyor. Kullanıcıların paketleri bittiğinde ise eskiden olduğu gibi hız düşümü yerine, tamamen internetleri kesilecek.

Bilişim Sektörü İşadamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Dağhan Uzgur, Sözcü ’ye verdiği demeçte, “Biz bu yola internet hızı düşmesin, Türk gençliği en hızlı şekilde, ucuz ve kotasız şekilde internet kullanabilsinler diye çıktık ama geldiğimiz noktada daha önce kotası bittiği için internet hızı düşen ama erişimi kesilmeyen abonenin artık interneti tamamen kesilecek” ifadelerini kullandı.