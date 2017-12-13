Kripto Para Bitcoin İçin Vergilendirme!

Devlet, kripto para birimlerinden Bitcoin için vergilendirme çalışmalarına başladı. Maliye, SPK ve Merkez Bankası Bitcoin başta olmak üzere kripto paranın adını koymak için çalışıyor. Eğer sanal para “emtia” olarak adlandırılırsa Bitcoin sahipleri elde ettiği kazanç için devlete vergi ödemek zorunda olacak.

Bitcoin İsimlendirilecek:

Herhangi bir banka, resmi kuruluş vs. ile ilişiği olmayan, devletin kontrol edemediği dijital para birimi Bitcoin için vergilendirme geliyor. Uzun yıllardır piyasada olan ancak yeni konuşmaya başladığımız, sürekli yükselişte olan Bitcoin ve türevleri için vergilendirme söz konusu olabilmesi için öncelikle isimlendirilmesi gerekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası ve Maliye şu sıralar Bitcoin’e isim bulmaya çalışıyor. Bitcoin’in bir emtia olarak mı, menkul kıymet olarak mı yoksa para olarak mı adlandırılacağı henüz netlik kazanmış değil. SPK’ya göre Bitcoin, “menkul kıymetin dayalı olduğu bir gerçek ürünün olması gerektiği” koşuluyla menkul kıymet tanıma uymuyor. Merkez Bankası uzmanları ise Bitcoin’i para olarak değerlendirebilmek için bir devletin Merkez Bankası tarafından ve bir değer karşılığında basılmış olması gerektiğini ifade ediyor.

Bitcoin "Emtia" Olursa Gelir Vergisi + KDV:

Merkez Bankası ve SPK’nın tutumu, Bitcoin’in bir emtia olarak kabul edileceğini işaret ediyor. Eğer Bitcoin ve diğer kripto paralar emtia olarak değerlendirilirse bu durumda iki türlü vergilendirme yapılacak. Kişi, Bitcoin alım satımıyla uğraşıyor ve bundan bir gelir elde etmişse bu kazanç değer artışı kazancı veya arizi kazanç olarak vergilendirilecek. Kişinin kazancı 24.000 TL’nin üzerindeyse bunu beyan edip vergisini ödemek zorunda. İkinci vergilendirme şekli; Gelir Vergisi. Kişi, sürekli olarak Bitcoin alıp satıyorsa ve yine bundan bir gelir sağlıyorsa gelir vergisi beyannamesi verip kazandığından gelir vergisi ödemek zorunda. Vergi oranı %15 - %35 arasında değişiyor ve artı olarak %18 KDV var.

Kimler Vergilenecek, Vergi Nasıl Hesaplanacak?

Kullanıcılar dışında takas platformları ve madencileri de uygulanacak vergilendirme, Bitcoin’in isimlendirilmesine göre farklılık gösteriyor. Bitcoin, finansal varlık olarak (menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı) isimlendirilirse, değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerek. Ancak kazancın 2016’da 11.000 TL’yi aşması koşulu var. 11.000 TL’nin altı için beyan, vergi söz konusu değil. Bitcoin, para olarak isimlendirilirse, GVK’nın kavradığı gelir unsurlarından herhangi birine girmeyecek. Bitcoin, emtia olarak isimlendirilirse ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecek.