Kripto Para Madencileri, 2017 Yılında 3 Milyondan Fazla Grafik Kartı Satın Aldı

2017 yılı kripto para madenciliği için bir dönüm noktası oldu. Yakın tarihte Jon Peddie Research’ın paylaştığı rapor, kripto para madencilerinin geçen yıl yaklaşık 3 milyon GPU satın aldığını ve yaklaşık 776 milyon dolar harcadığını gösteriyor. Kripto para madencilerinin ekran kartlarına olan yoğun talebi nedeniyle, ekran kartı üreticileri gelen siparişlere yetişemez oldular. Tedarik sıkıntısı o kadar büyüdü ki bilim adamları uzayı gözlemlemek için gerekli olan GPU’ları tedarik edemedikleri için uzay araştırmaları bile aksadı. Ayrıca aşırı talep nedeniyle ekran kartı fiyatları iki katına çıktı ve bu durum pek çok kullanıcıyı da olumsuz etkiledi.

Pek çok kullanıcıyı zor durumda bırakan bu olay, aynı zamanda başta Nvidia ve AMD olmak üzere grafik kartı üreticilerinin kasalarını bir hayli doldurdu. Bu durum en çok da AMD’ye fayda sağladı ve 2017’de AMD, kripto para madencileri sayesinde pazar payını yüzde 8.1 oranında arttırdı. Nvidia cephesinde ise 2017’de pazar payında yüzde 6’lık bir düşüş görüldü.

Jon Peddie Research başkanı Dr. Jon Peddie konuyla ilgili şunları söyledi: “Oyuncular, kripto para madencilerinin talebi ile güçlenen GPU satışlarının temel kullanıcısı olmaya devam edecektir. Bir çok kripto para madencisi kendileri için yeterli ekran kartlarına 2017’de zaten sahip oldukları için 2018’de satışların düşmesini bekliyoruz. Satışların düşmesine rağmen kripto para madencileri, grafik kartı üreticileri için önemli bir pazar olmaya devam ediyor. Bu nedenle GPU fiyatlarında yakın zamanda bir indirim beklemiyoruz.”

Nvidia CEO’su geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şirketin grafik kartlarının yetersizliği sebebiyle kripto para madencileri yerine önceliği oyunculara verdiklerini belirtti. Yine de AMD’nin satışlarının daha fazla olmasının temel sebebinin bu olmadığı söyleniyor. AMD’nin satışlardaki başarısının asıl sebebi olarak, AMD’nin Nvidia’ya göre daha uygun fiyatlı ekran kartlarına sahip olması görülüyor. Ayrıca her iki şirket de daha ucuza kripto para madenciliği yapılabilmesi için özel GPU’lar oluşturma fikrine sıcak bakıyor.