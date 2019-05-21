Kriz Devam Ediyor: Huawei CEO’su ABD’ye Meydan Okudu

Çok kısa bir süre içerisinde yaptığı çalışmalar sayesinde, Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olmayı başaran Huawei Google'dan darbe yemişti. Trump tarafından kara listeye alınan Huawei, kötü haber üstüne kötü haber aldı.

Son olarak Qualcomm ve Intel gibi şirketler de Huawei firmasıyla çalışmaktan vazgeçtiklerini ifade etti. Huawei’nin casusluk faaliyetlerinin bulunduğu iddiasıyla adeta, bütün ABD şirketleri ona karşı cephe aldı. Bunun üzerine şirketin CEO’su önemli ve sert açıklamalarda bulundu.

Huawei CEO’su ABD’li şirketlere teşekkür etti

Genel itibariyle değerlendirildiğinde, Huawei CEO’sunun konuşmasının gayet makul olduğunu ifade edebiliriz. Her ne kadar sert cümlelere de yer verilse bile, yine de genel olarak sakin cümleler kurulduğu anlaşılabiliyor.

Huawei CEO’sunun yaptığı konuşmada, bugüne kadar şirketlerine yapılan yardımlar için ABD’li kuruluşlara teşekkür etti. Yonga setlerinin sadece yarısının ABD’li şirketlerden oluştuğunu ve kendi güçlerinin bu yonga setlerini üretmeye yettiğini ifade eden CEO, hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Son 2 gün içerisinde, kendi işletim sistemlerini ve yonga setlerini yapmaları gerektiğini anladığını söyleyen CEO, bunun için gerekli hazırlıklarının da bulunduğuna değindi. Huawei, sadece birkaç yıl içerisinde Dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olmayı da başarmıştı.

Son olarak Google, Huawei için 90 günlük bir süre verdi. Sizce de şirket, kendisine karşı yapılan bu baskılara dayanabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.