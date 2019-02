Küba’ya Düşen Meteor, 1.400 Ton Patlayıcı Gücündeymiş!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz hafta Küba’nın Vinales adlı kasabasına düşen ve büyük bir korkuya neden olan meteorun, 1.400 ton patlayıcıya eşdeğer olduğunu açıkladı.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda bulunan Dünya’ya Yakın Nesneler Çalışmaları Merkezi’nden (CNEOS) paylaşılan verilerde, meteorun atmosfere girişi sırasında meydana gelen patlamanın gücünün 1.400 TNT patlayıcıya eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Küba’ya düşen meteor, dünyanın her an maruz kalabileceği kozmik bombardıman riskinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Bununla birlikte bu tür olaylar sıklıkla yaşanıyor; ancak dünya yüzeyinin kabaca yüzde 71’i su ile kaplı olduğu ve nüfus popülasyonu belli bölgelerde yoğunlaştığı için çoğunlukla can ve mal kaybı yaşanmıyor.

Buna rağmen Küba’yı vuran meteor, 2013’te Rusya’nın doğusundaki Çelyabinsk bölgesine düşen meteordan bu yana en önemli kozmik bombardımanlardan biriydi.1200 insanı yaralayan, onlarca eve, araca zarar veren meteor, 1945 yılındaki Hiroşima atom bombası patlamasından yirmi kat daha büyüktü.

Küba’ya düşen meteorun araba boyutlarında olduğu tahmin ediliyor. Bölge sakinleri, meteor atmosferde yandıktan sonra geriye kalan küçük siyah parçaları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Küba medyası, patlamanın herhangi bir yaralanma veya can kaybına yol açmadığını, sadece bölgedeki evlerde pencerelerin kırılması gibi küçük çaplı maddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi.