Küçük Kızın Ölümünün Altından Mavi Balina Çıktı

Babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ isimli küçük kızın ölümünü araştıran polisler, intiharın altında Mavi Balina ismi verilen oyunun olduğunu gün yüzüne çıkardılar.

21 Ocak Pazartesi günü Adana’da yaşanan vahim olayda, karnesini aldıktan sonra eve gelen Emine Karadağ, babasının evinde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etmişti. Emine’nin hayatını kaybetmesinin ardından defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastladı.

Küçük kızın tuttuğu defterde, “ölmeden önce 1 yıllık yapılacak” başlığı altında 25 maddelik liste yer alıyordu. Listede yer alan talimatların Mavi Balina isimli bir tür oyundan geldiğini söyleyen polis ekipleri, listede birçok ilginç detay keşfettiler. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.

Amca Mahmut Karadağ, yeğeninin ölümüne hala inanamadıklarını belirterek, “Babasının yatağına uzanmış av tüfeğine 1 mermi yerleştirmiş ve intihar etmiş. Bu çocuğun bunu yapması milyonda bir ihtimal bile olamaz. Okulunda da başarılı bir öğrenciydi. Defterlerini araştırdık çeşitli notlar ve resimler bulduk. Oyun içerisinde bir grup kurmuşlar farklı filmler ve oyunlar var Mavi Balina gibi. Notlarda, 'bugün şunu yapacağız, yarın şu çocukları döveceğiz, annemizi babamızı huzurevine bırakacağız, aynı gün hep birlikte intihar edip cennete gideceğiz sonra dirilip geleceğiz' diye notlar bırakılmış yani tamamen oyundan etkilenmiş” dedi.

Ailelere de seslenen Karadağ, “Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar. Devlet bu tür oyunların erişimini yasaklasın, nice çocuklar hayatını kaybediyor. Çocuk akşam geliyor kendi telefonunu kullanamıyor annesinin telefonunu alıyor ders çalışacağım diyerek ama arkadaşlarıyla temas kurup oyun oynuyorlar. Kendilerine göre bir liste yapmışlar nasıl talimat alıyorlar onu bilmiyorum ama mutlaka bu oyunlardan sonra yapmışlar. Çok efendi sessiz bir kızdı dükkanın önünden geçerken bile kafasını sallar gülerek geçerdi. Yazık oldu yeğenime” diye konuştu.