Sevilen Türk Filmi Kurak Günler, Netflix'e Geliyor: İşte Tarihi!
Çekildiği dönem yaşadığı olaylar nedeniyle pek çok kez gündeme gelen Kurak Günler filmi Netflix'e geliyor. İşte detaylar!
Daha önce yazıldığı ve yönetildiği dönem yaşadığı olaylarla gündeme gelen Kural Günler filminin 19 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağı açıklandı.
Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un başrollerinde olduğu ve Emin Alper'in ise yazıp yönettiği Kurak Günler filminin vizyon tarihi 9 Aralık 2022'di. Film, birçok festivalde ve ödül töreninde ödül almıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği fon yardımının, senaryonun değiştirilmesi nedeniyle faiziyle birlikte geri istenmesi sonrası bu olay kamuoyunda tepki çekmiş ve film 252 bin seyirciye ulaşmıştı.
Kurak Günler Konusu
Genç bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. Burada, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır ancak yer altı suyu kullanımının çevre kuralları ve mahkemelerce yasaklanması, kasabada ciddi bir sorun yaratır.
Selim Bey, büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır ancak yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışır ancak Emre olaylara temkinli yaklaşır.
Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumda bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngüye hapsolur.
Kurak Günler Oyuncuları
- Selahattin Paşalı
- Ekin Koç
- Selin Yeninci
- Erol Babaoğlu
- Eylül Ersöz
- Erdem Şenocak
- Kazım Sinan Demirer
- Onur Gürçay
Kurak Günler Fragmanı
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