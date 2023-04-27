Sevilen Türk Filmi Kurak Günler, Netflix'e Geliyor: İşte Tarihi!

Daha önce yazıldığı ve yönetildiği dönem yaşadığı olaylarla gündeme gelen Kural Günler filminin 19 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacağı açıklandı.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un başrollerinde olduğu ve Emin Alper'in ise yazıp yönettiği Kurak Günler filminin vizyon tarihi 9 Aralık 2022'di. Film, birçok festivalde ve ödül töreninde ödül almıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği fon yardımının, senaryonun değiştirilmesi nedeniyle faiziyle birlikte geri istenmesi sonrası bu olay kamuoyunda tepki çekmiş ve film 252 bin seyirciye ulaşmıştı.

Kurak Günler Konusu

Genç bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. Burada, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır ancak yer altı suyu kullanımının çevre kuralları ve mahkemelerce yasaklanması, kasabada ciddi bir sorun yaratır.

Selim Bey, büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır ancak yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışır ancak Emre olaylara temkinli yaklaşır.

Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumda bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngüye hapsolur.

Kurak Günler Oyuncuları

Selahattin Paşalı

Ekin Koç

Selin Yeninci

Erol Babaoğlu

Eylül Ersöz

Erdem Şenocak

Kazım Sinan Demirer

Onur Gürçay

Kurak Günler Fragmanı