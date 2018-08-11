Kuraklık, Amazon Ormanları’nın Karbon Emilimini Engelliyor

Gezegenimizdeki en büyük sorunlar arasında yer alan karbon salınımı ve bazı bölgelerdeki kuraklık sorununun, aslında birbirini tetiklediği anlaşıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA)’nın yaptığı yeni araştırmalar, bazı bölgelerde yaşanan kuraklıkların karbon emilimini azalttığını ortaya koydu.

NASA’nın Jet Itki Laboratuvarı’nda çalışan uluslararası araştırma ekibi, Amazon Yağmur Ormanları’nda 2005 yılında yaşanan kuraklığı inceledi. İnceleme sonucunda, Amazon Ormanları’nda yaşanan dönemsel kuraklıkların karbon emilimini tersine çevirdiği sonucuna ulaşıldı. Çalışmada elde edilen verilere göre, Amazon havzası kuraklığı takip eden 3 yıl içinde yılda ortalama 270 milyon ton ilave karbon açığa çıkarmış.

Bilim adamları, yağmur ormanlarının normal şartlarda yeryüzünün 'karbon deposu' gibi çalıştığını ve dünyadaki fosil yakıt emisyonlarının 10'da 1'ini emdiğini belirtti. Ancak kurak dönemlerde bu durumun tersine döndüğü ve büyük miktarlarda karbonun açığa çıktığına dikkat çekildi. Kuraklık periyotlarının yaşandığı 2010 ve 2015'te de toparlanma aşamasında karbon emiliminin azaldığı ifade edildi.

Araştırmaya önderlik eden NASA uzmanı Sassan Saatchi, "Ekosistem bu ısınma ve periyodik kuraklık vakalarına karşı o kadar duyarlı hale geldi ki, bunların şiddetine ve kapladığı alana bağlı olarak, karbon deposu dediğimiz şey bundan böyle karbon kaynağına dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçları ‘Nature’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bilim adamları, benzer kuraklık dönemlerinin artması halinde Amazon’ların yağmur ormanı olmaktan çıkarak kuru tropik ormanlara dönüşebileceği uyarısında bulundu.