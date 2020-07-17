Kurban Bayramı'nda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Cumhurbaşkanı Açıkladı

Vatandaşlar " Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? " sorusunun cevabını merak ediyor. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? " sorusunun cevabını verdi.

Kurban Bayramı'nda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, " Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? " sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok."

Hemen aşağıdan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamayı izleyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapıyor https://t.co/PW49cLcV82 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 17, 2020

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 216.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.440'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.213 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 198.820 olarak açıklandı.

Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Vp6rvd6RmK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.