Kutulu Oyun Satın Almayı Sevenlere Kötü Haber

EA, yerel Alman sözleşmelerini yeniden yapılandırmaya ve Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki fiziksel oyun kopyalarının satışını kademeli olarak sona erdirmeye karar verdi.

FIFA 23 ve Need For Speed ​​Unbound, Almanca konuşulan ülkelerde kutulu olarak piyasaya sürülen son oyunlar arasında olacak. Mayıs 2022'den itibaren EA, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de "artık kutulu ürün satışı yapmayacak". Bu karar, EA'in kendi mağazasından oyunların fiziksel kopyalarını satmayı bırakmaya karar vermesinden kısa bir süre sonra alındı.

Activision Blizzard'ın Ardından EA de Kutulu Oyun Üretimini Durduruyor

Bu karar birdenbire alınmadı. EA, yıllık raporunda "fiziksel ürünlerden dijital indirmelere devam eden geçişin gelir gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olmaya devam ettiğini" belirtti. Satılan fiziksel kopyalardaki düşüş genel olarak görülebiliyor. ABD'de fiziksel kopya satışı 2009'da satılan toplam kopyaların %80'inden 2018'de %17'ye düştü.

Geleceğe bakan EA, fiziksel ürünleri istemeyen bir pazarda satmanın neden olduğu mali kayıpları önlemek için fiziksel satışları bırakması gerektiğini söylüyor.

EA, fiziksel oyun dağıtımını azaltmak isteyen tek yayıncı değil. Activision Blizzard, Mayıs ayında Almanya'daki yan kuruluşunu feshetti ve ticari operasyonları Mart 2021'de sona erdi. Almanya merkezli tüm personeller serbest bırakılırken, yayıncılık faaliyetleri Activision Blizzard'ın Londra'daki Avrupa Merkezi'nde kontrol ediliyor.