Kuzey Kore Akıllı Telefon Fiyatlarıyla Şaşırttı! İşte İlginç Detaylar

Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, vatandaşlarının dış dünyayla bağlantı kurmasını çeşitli yollarla engelliyordu. Kapalı devre internet, sınırlı televizyon kanalı ve az sayıdaki gazeteyle Kuzey Korelilerin dünyanın diğer bölgeleri hakkında bilgi almaları engellenirken, sürpriz şekilde ülkede akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmaya başladığı ortaya çıktı.

(Phurun Haul modeli)

Kuzey Kore’ye dair haberiyle tanınan NKNews isimli internet sitesi, yaptığı son araştırmalarla birlikte ülkedeki akıllı telefon kullanıcısı sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söyledi. Devlet tarafından işletilen zincir mağaza Sogwang, ocak ayına dair yayınladığı verilerde 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore’de, yaklaşık 3.5 milyon kişinin cep telefonu kullanıcısı olduğunu söylemişti. Kuzey Doğu Asya Topluluğu Forumu tarafından yapılan yeni araştırmadaysa Kuzey Kore nüfusunun yaklaşık yüzde 40’lık kesiminin akıllı telefon kullandığı ortaya çıkarıldı.

Mesaj gönderebilen, telefon açabilen, oyun oynatabilen, internete bağlanan ve içerisinde mağaza bulunan telefonların günümüzde satın alabileceğiniz birçok akıllı telefona benzer özelliklere sahip oldukları, hatta bazılarının 6,000mAh boyutunda bataryalarının dahi bulunduğu yazılanlar arasında yerini aldı. Telefonların Kuzey Kore’nin sınırlı internet alt yapısına bağlanmak durumunda kaldıkları hatırlatılırken, bu sebeple sadece birkaç internet sitesinin ziyaret edilebilir olduğu dile getirildi.

Kuzey Koreli akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından bir tanesinin ise yeni uygulama yüklemek olduğu ifade edildi. Dünyanın diğer bölgelerinin aksine yeni uygulama indirebilmek için uygulama mağazalarına ulaşamayan Kuzey Korelilerin, yeni uygulamalar için ülke çapında 700 kadar oldukları düşünülen telekomünikasyon merkezlerine gitmeleri ve uygulamaları buradan yükletmeleri gerektiği kaydedildi. Ülkedeki en popüler uygulamaların başında Mt. Paektu and Mt. Hatta isimli yarış oyunu olduğunu söyleyen araştırmacılar, ikinci sıradaysa para aktarma uygulaması Ullim olduğunu saptadılar.

(Jindallae 3 modeli)

Kuzey Kore Akıllı Telefon Fiyatları

Ülkede halihazırda dört büyük akıllı telefon markasının bulunduğu, Phurun Hanul isimli markanın kullanıcılarına 5.5-inch büyüklüğünde ekran, parmak izi okuyucu ve 6,000mAh batarya sunduğu vurgulandı. Tasarım olarak iPhone kopyası olduğu söylenen Pyongyang Touch, Samsung Galaxy S7 benzeri Jindallea 3 modellerinin de Kuzey Koreliler tarafından çokça kullanıldığı haberde kendine yer buldu.

Gayrisafi milli hasılası 1.800 dolar olan ülkede akıllı telefonların maliyetlerinin 800 dolar civarında olduğu, yani bir Kuzey Koreli akıllı telefon alabilmek için yıllık kazancının yaklaşık yarısını telefona vermek durumunda olduğu vurgulandı. Türkiye’de Gayrisafi milli hasılanın 10 bin 787 dolar yani 53 bin 74 lira olduğu düşünülürse, bir telefonun yaklaşık 25 bin lira yaptığı söylenebilir.

2013 yılında ortaya çıkan haberlerdeyse AS1201 Arirang adı verilen Android işletim sistemli akıllı telefonların Kuzey Kore’de kullanılmaya başlandığı söylenmişti. Yine aynı yıl Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un HTC tarafından üretilen bir Android telefon tercih ettiği gündeme gelmişti.