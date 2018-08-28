Kuzey Kore'nin Açıklaması Bitcoin'in Piyasa Hacmini Arttırdı

Kripto para birimleri piyasasına ilişkin üstü üste yapılan açıklamalar, piyasa hacmine direkt etki etti. Kuzey Kore ve İran’dan gelen açıklamalardan sonra kripto para piyasası hacmi 225 milyar doların üzerine çıktı.

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak adlandırılan ve yurtdışından giriş çıkışlara sıkı denetimler koyan Kuzey Kore, yakın zaman sonra blockchain ve kripto para teknolojilerinin konu edildiği uluslararası bir konferans düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Kuzey Kore ile birlikte İran’ın yerel basın kaynakları, ülkenin ulusal kripto para birimi için finansal taslağı tamamladığını iddia ettiler. Financial Tribune’da yer alan habere göre söz konusu kripto para birimi taslağı, İran Başkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran National Cyberspace Center’da geliştirildiği belirtilirken, Supreme Cyberspace Council yetkilisi Saeed Mahdiyoun Merkez Bankası’nın taslakla ilgili son gelişmeleri Eylül ayı sonunda duyuracağını söyledi.

Arka arkaya yaşanan gelişmelerden sonra Bitcoin’in fiyatı yüzde 5 üzerinde artış göstererek, 7 bin doların üstüne çıktı. Bitcoin’in artışının yanı sıra diğer kripto para birimlerinin de hacimlerinin yükseldiği gözlerden kaçmadı. Özellikle son zamanlarda büyük düşüşler yaşayan IOTA ve Dash gibi para birimlerinin hızlı artışları, önümüzdeki günlerde piyasaların daha da yükselebileceğinin sinyali olarak gösterildi.