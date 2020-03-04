Kuzey Kore'nin Kripto Paralarını Aklayan Çinli Çifte ABD'den Ceza

ABD'li yetkililer, iki Çinli vatandaşı Kuzey Kore için 100 milyon dolardan fazla çalıntı kripto para aklamakla suçladı. Uzun süredir gündemde olan olayda, Kuzey Kore tarafından ele geçirilen yüklü miktardaki kripto para, farklı yollardan satılmış ve aklanarak, Kuzey Kore'ye geri gönderilmişti.

Açığa çıkarılan belgelere göre, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Tian Yinyin ve Li Jiadong adlı iki Çinli vatandaşı, DPRK’nın “siber soygun” programını desteklemekle ve suç ağına hizmet etmekle suçladı.

Polis, çiftin, Çin Yuanı'nda banka hesapları yoluyla başarıyla 34 milyon dolar akladığını açıkladı. Çiftin böylesine büyük miktardaki kripto parayı ise Lazarus takma isimli hacker grubundan aldıkları belirlendi. 2014 yılında Sony Pictures'ı hackleyerek adını duyuran grup, daha sonra kripto para borsalarına yönelmiş ve büyük hırsızlıklar yapmıştı. Yine aynı grup çalıntı Bitcoin ile Apple iTunes üzerinden 1.4 milyon dolarlık hediye kartı satın alarak, bunu paraya çevirmeyi de başarmıştı.

Kuzey Kore çalıntı kripto paraları nasıl akladı?

Polis yaptığı açıklamada ayrıca, sanal para borsalarının ve ilgili kara para aklamanın küresel finansal sistemin güvenliği ve bütünlüğü için ciddi bir tehdit oluşturduğunu da belirtti.

Yinyin ve Jiadong'u, Kasım 2019'da Güney Kore merkezli bir borsadan çalınan, yaklaşık 48.5 milyon dolarlık kripto para birimiyle de ilişkilendirildi. Bu iddiaların yanı sıra, ABD Hazine Bakanlığı, iki Rus Bağımsız Petrol Şirketini ve bağlı kuruluşlarından birini, Kuzey Kore'ye 1 milyon $ 'dan fazla petrol ürünü sevkiyatı gerçekleştirmekle suçladı.

Kuzey Kore'ye mali destek sağlamak amacıyla direkt olarak devlet eliyle kurulan bazı hacker grupları, çeşitli ülkelerde finans kurumlarına saldırıyorlardı. Bankaların açıklarını kullanarak milyonlarca doları Kuzey Kore'ye aktaran bu gruplar, kripto paraların yükselişinin ardından görece daha az güvenli olan kripto para borsalarına yönelmişlerdi.

Kripto para borsalarından çalınan paraların işlemesi konusunda ise şöyle bir sıkıntı vardı: Çalma işleminin hızlıca fark edilmesi durumunda, paraların aktarıldığı soğuk ya da sıcak cüzdanlar diğer borsalar tarafından kara listeye alınıyorlardı. Yani paraları çalan hacker, cüzdanındaki kripto paraları nakit paraya dönüştüremiyordu. Haliyle bunu yapacak başka kişiler ve yollar bulmak durumundaydı.