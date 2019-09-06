KVKK Başkanı: "Beğenileri Değil Kişiliğinizi Önemseyin"

İnteraktif Reklamcılık Derneği toplantısında konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sosyal medya kullanıcıları için önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya ve tabii internet kullanıcılarının günlük kullanımlar sırasında dikkatli olmaları gerektiğini belirten Faruk Bilir, kullanıcılar için önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Paylaşımlarda kendi kararlarınızın ön planda olması gerektiğini vurgulayan Bilir, manipülelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim." diyen KVKK Başkanı, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz." diye ekledi. Veri koruma kültürünün çocuklara da aşılanması gerektiğini söyleyen Bilir, çocuklarda kişisel veri bilincinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda bu gibi durumların yaşanmamasını isteyen şirketler, bu durumlara yönelik adımlar atmaya başladı. Örneğin Instagram ve Facebook'un beğeni sayısı gizlemeye yönelik aldıkları kararlar, bu adımın en önemli örneklerinden.