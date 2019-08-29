La Casa De Papel’de 'Neymar' Sürprizi!

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel’de rol alarak hayalini gerçekleştirdiğini duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Brezilyalı futbolcu, dizide 'Joao' adllı karakteri canlandıracağını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Neymar, ünlü dizi La Casa De Papel'de rol aldığını duyurdu. Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi La Casa De Papel ile ilgili bir video paylaşan Neymar, "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel." ifadelerine yer verdi.

Videoda dizideki karakterlerle özdeşlelen kırmızı kostüm ve Dali maskesiyle karşımıza çıkan Neymar’ın, paylaşımında 'yeni transfer' etiketini kullanması dikkat çekti. Neymar, dizinin 3. sezonunun 6. ve 8. bölümlerinde João adlı bir Brezilyalı keşişi canlandırıyor.

Aslında bu sahneler dizinin 3. sezonunun kurgusunda kullanılmamıştı ancak daha sonradan söz konusu bölümlerin Neymar'lı yeni kurguyla platforma yeniden yüklendiği bildirildi.

Neymar'ın canlandırdığı João karakterinin dizinin bir bölümünde, "Futbolu ya da partilemeyi sevmiyorum. Ama Dünya Kupası'nda daima ülkemiz için dua ediyorum." ifadelerini kullanması da izleyenleri şaşırttı.

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından da Neymar’a "Çeteye hoş geldin." şeklinde bir yanıt verildi.