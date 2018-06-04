LCD Ekranlı iPhone, 2 Ay Gecikmeli Çıkabilir

Apple, bu yıl OLED ekranlı en az iki iPhone'u piyasaya sürmeyi planladığını bildirmesine rağmen şirketin bir adet LCD ekranlı iPhone üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ancak şirketin LCD üretiminde istenen noktada olmadığı belirtildi. Bu anlamda LCD ekranlı iPhone piyasaya daha geç çıkabilir.

Mobil cihazlar için ekranlarını Samsung ve LG'den tedarik eden Apple'ın, geçtiğimiz yıl yine bir ekran sorunuyla karşı karşı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. iPhone X'un OLED ekranında istediğini elde edemeyen şirketin, cihazın üretiminde gecikme yaşadığı gözlemlenmişti. Şimdi ise aynı durum 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modelinde yaşanacak gibi gözüküyor. Diğer iki iPhone'a yetişemeyeceği söylenen bu cihazın önemli bir kitleye hitap edeceğini belirtmek gerekiyor.

Kıvrımlı Ekran ve Kamera Sistemi Sorun Yaratıyor

LCD ekran üretimi için LG Display ile anlaşan Apple'ın şu anda bu anlaşmadan memnun olmadığını söylersek yanlış olmaz. Çünkü cihazın ekranındaki kıvrımdan dolayı her noktaya eşit derecede ışık gelmediği ve bundan dolayı da verimsiz bir ekran görüntüsünün ortaya çıktığı dile getirildi. Ayrıca TrueDepth kamera sisteminden gelen optik yansımalarını etkileyebilecek ışık sızıntısı sorununun olduğu ortaya çıktı. Bu iki sorunu çözmek içi hızla çalışan LG Display'in siparişleri yine de iki aydan daha kısa sürede yetiştiremeyeceği düşünülüyor.

Bu yıla üç iPhone modeliyle damga vurmak isteyen Apple'ın, cihazlardaki tasarımların birbirlerine benzeyeceğini ancak her modelin kendine özgü yeteneklerinin olacağını söylediğini de belirtelim. Bakalım Apple bu üç modelini istediği tarihte tanıtıp hızlıca piyasaya sürebilecek mi?