Lego, Tesla Cybertruck ile Fena Dalga Geçti

Tesla’nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni elektrikli pick-up’ı Cybertruck, ilginç tasarımı ve tanıtımı sırasında kırılan camları nedeniyle pek çok eleştiriye mağruz kalmıştı. Şimdi de Cybertruck ile dalga geçenler arasına oyuncak şirketi Lego da katıldı.

Lego Avustralya’nın Facebook sayfası, oyuncak lego’ların birleştirilmesiyle oluşan ve plastik tekerleklere sahip olan bir oyuncak aracın görselini paylaştı. Bu görsel, Tesla’nın alay konusu olan ilk elektrikli pick-up’ı Cybertruck’ın tanıtım görsellerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta gerçekleştirilen tanıtım sırasında CEO Elon Musk, özellikle aracın 'dayanıklılığına' vurgu yapmıştı. Gösterinin bir parçası olarak sahneye gelen Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, elindeki bir balyozla sahnede Cybertruck’a zarar vermeye çalışmıştı. Ancak araç darbelere dayanmış ve zarar görmemişti.

Fakat Musk, von Holzhausen’in aracın camlarına metal bir top fırlatmasına izin verdiğinde işler tamamen ters gitti ve camlar kırıldı. Halbuki Cybertruck’ın camlarının zırhlı olduğu ve hiçbir şekilde kırılmayacağı söylenmişti.

Tesla da camların kırıldığını kabul etti fakat metal topların aracın zırhlı camlarından içeri geçemediğini savundu.

Lego’nun Facebook paylaşımında oyuncak aracın 'kırılmazlığı' garanti edilirken, Tesla’nın Lego’ya nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyoruz.

The windows on the Tesla #Cybertruck didn't fare as well under a beating. "We'll fix it in post," Elon Musk jokes. pic.twitter.com/AH21ftmAYq