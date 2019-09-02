Lenovo A6 Note ve K10 Note'un Özellikleri Ortaya Çıktı

Lenovo kısa süre önce Hindistan'da iki yeni akıllı telefon duyuracağını söylemişti. Lenovo K10 Note ve Lenovo A6 Note isimli cihazlar resmi tanıtımdan önce tam anlamıyla sızdırılmış durumda.

Hindistan'ın e-ticaret platformu Flipkart üzerinden sızdırılan resmi görsellere ve donanım özelliklerine göre hem K10 Note hem de A6 Note orta segmente hitap edecek. Normal şartlarda 5 Eylül'de tanıtılması planlanan telefonların özellikleri şu şekilde:

Lenovo A6 Note Teknik Özellikleri

Flipkart listesine göre, Lenovo A6 Note yüzde 88 ekran-kasa oranına sahip 6.09 inç HD+ ekran ile birlikte gelecek. Sekiz çekirdekli Helio P22 yonga setinden gücünü alacak cihazda 2/3 GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 16/32 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Kamera tarafında ise çift ​​13MP+2MP arka kamera ve 5MP selfie kamerasına sahip.

Lenovo K10 Note Teknik Özellikleri

Lenovo K10 Note ise yüzde 90 ekran-kasa oranına sahip 6,3 inç FHD+ ekranla geliyor. Snapdragon 710 işlemcisi tarafından desteklenecek cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak. K10 Note'un arka kamera kurulumu üçlü 16MP+8MP+5MP şeklinde, selfie kamerası tek 16MP çözünürlüğe sahip olacak.