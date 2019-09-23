Lenovo K10 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda K10 Note modelini tanıtan Lenovo, K10 Plus modelini de duyurdu. Lenovo K10 Plus özellikleri ve fiyatı haberimizde!

6,22 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekrana sahip olan K10 Plus, bu çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera barındırıyor. Bununla birlikte arka tarafta parmak izi sensörüne ve üçlü kamera kurulumuna yer veren model, 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 5 MP derinlik sensörünü üzerinde bulunduruyor.

Bununla birlikte modelin temel donanım bileşenleri tarafında da ortalama bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Gücünü Snapdragon 632 işlemciden alan model, bu gücü 4 GB RAM ile destekliyor. Bununla birlikte 64 GB'lık depolama kapasitesinin Micro SD kart ile birlikte 2 TB'a kadar genişletebildiğini de belirtelim.

K10 Plus tüm bunları yaparken 4,050 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alıyor ve bu batarya hızlı şarj desteğine sahip. Siyah ve Sprite adı verilen iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan model, yurt dışında yaklaşık 155 dolar fiyat etiketi ile 30 Eylül tarihinde raflarda olacak.