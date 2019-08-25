Lenovo Yeni Note Serisi Akıllı Telefonunu Tanıtmaya Hazırlanıyor

Lenovo, K9 adlı akıllı telefonunu geçtiğimiz yılın Ekim ayında Hindistan’da tanıtmıştı. Şirket, bu cihazdan sonra ise Mayıs ayının sonlarında K9 Note adlı yeni bir telefon daha tanıtmıştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi de yeni bir Note serisi akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

Davetiyeler Gönderildi

Şirket tarafından medya kuruluşlarına gönderilen bir davetiyede, 5 Eylül’deki bir etkinlikte yeni bir cihazın tanıtılacağından bahsediliyor.

Söz konusu davette yeni cihazla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, "Mükemmelliğe tanık olmaya hazır olun. Tarihlerinizi 5 Eylül 2019’daki #KillerNote etkinliğine ayarlayın." ifadelerine yer verildi.

K10 Note'u Görebiliriz

5 Eylül’deki etkinlikte muhtemelen K10 Note adlı yeni telefonu göreceğiz.

Cihazın teknik özellikleri ve detaylarıyla ilgili henüz bilinen bir şey yok fakat resmi tanıtıma kadarki yaklaşık 1 aylık süreçte bazı sızıntılar görebiliriz.