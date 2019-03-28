Lenovo Z6 Pro, 100MP Kameralı İlk Akıllı Telefon Olabilir

Çinli teknoloji devi Lenovo, Mobil Dünya Kongresi’nde HyperVision kameraya sahip 5G özellikli bir telefonunun detaylarını paylaşmıştı. Ve şimdi bu cihaz hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Z6 Pro olması beklenen cihaz, 100MP kameralı ilk telefon olabilir!

Lenovo, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi modelinde kullanıcılara eşi benzeri olmayan bir deneyim sunabilir.

Ünlü teknoloji gurusu Chang Cheng’in GizChina için kaleme aldığı yazı, bir milyar piksellik 100MP çözünürlüğünde bir kameraya işaret ediyor.

Lenovo, yeni amiral gemisinin Hyper Video ve Süper Macro kamera modlarına sahip olacağını, geçtiğimiz ay Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde açıklamıştı. Çinli şirket, büyük olasılıkla sensörden tam olarak yararlanmak için piksel boyutlandırmaya yönelecek.

ABD’li çip üreticisi Qualcomm, bu ayın başlarında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinin 2019'un sonuna kadar 64MP ve 100MP kameralı telefonları piyasaya sürmek için sensör üreticileri ile birlikte çalıştıklarını söylemişti. Nitekim gelen haberler, bu telefonları piyasada görmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağımızı gösteriyor.

Yine de Z6 Pro’nun resmiyete kavuşmasını beklemekte fayda var. Zira geçen yıl tanıtılan Lenovo Z5’in neredeyse hiçbir çerçeveye sahip olmayan bir cihaz olduğu iddia edilmişti; ancak ortaya çıkan telefon beklentileri karşılayamamıştı.

Z6 Pro’nun ayrıca Snapdragon 855 yonga seti ile desteklendiği ve 12GB RAM’e sahip olduğu da iddia ediliyor.



