Lenovo Z6 Pro’nun 5G’li Versiyonu Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Lenovo, geçtiğimiz nisan ayında tanıttığı yeni akıllı telefonu Z6 Pro’nun merakla beklenen 5G’li versiyonunu, Şangay'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) vitrine çıkardı.

Lenovo, 5G’li ilk akıllı telefonunu resmen tanıttı. MWC 2019’da lanse edilen Lenovo Z6 Pro 5G Edition, 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm'un Snapdragon X50 modemi dışında orijinal Z6 Pro’da ile aynı donanıma sahip.

Tasarım açısından ise tek fark, Z6 Pro 5G Edition’ın daha önce Xiaomi Mi 8 Explorer’da gördüğümüz şeffaf bir arka yüzeyle gelmesi.

Lenovo Z6 Pro’nun 5G’li versiyonu, 6.39 inç (1080 x 2340 piksel) Super AMOLED ekran ve 19.5: 9 en boy oranıyla geliyor. 48MP + 16MP + 8MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera konfigürasyonuna sahip olan akıllı telefon, ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor.

27 W hızlı şarj ile desteklenen 4.000mAh’lık bir bataryaya ev sahipliği yapan Z6 Pro 5G Edition, uzun süren oyun süresinin ardından sıcaklığın korunmasını sağlayan sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 855 yonga setinden alan telefon, 6 / 8 / 12GB RAM ve 128 / 256 / 512GB depolama seçenekleri sunuyor.

Lenovo Z6 Pro 5G Edition’ın fiyatı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı gibi detaylar ise henüz belli olmadı.