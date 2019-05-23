Lenovo Z6 Youth Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo yeni akıllı telefonunu tanıttı. Sizler için Lenovo Z6 Youth Edition'ın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Lenovo Z6 Youth Edition Özellikleri

Lenovo Z6 Youth Edition, 6.3 inçlik damla çentikli bir ekrana sahip. 4050 mAh'lik bir bataryadan gücünü alan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisini içerisinde barındırıyor. Cihaz iki farklı varyasyon ile gelmekte. Bunlardan birincisi: 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı. İkincisi de: 6 GB RAM, 64 / 128 GB depolama alanı.

Lenovo Z6 Youth Edition çentiğinde bir adet kamera sensörü barındırmakta. Bu ön kamera 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Cihazın arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kameralar: 16 megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 megapiksel f/2.4 portre fotoğraflar için yardımcı kamera ve 5 megapiksel f/2.2 geniş açı kamera. Bu kamera sistemi 8x hibrit zoom yapabilmekte ve yapay zeka desteğine sahip. Cihazda çift frekanslı GPS ve Dolby Atmos ses desteği bulunmakta. USB Type-C ile gelen akıllı telefon, 15W hızlı şarj desteğine sahip.

Lenovo Z6 Youth Edition Fiyatı

Cihazın lansmanda açıklanan fiyatları şu şekilde:

Lenovo Z6 Youth Edition 4 GB RAM ve 64 GB depolama 174 dolar.

Lenovo Z6 Youth Edition 6 GB RAM ve 64 GB depolama 203 dolar.

Lenovo Z6 Youth Edition 6 GB RAM ve 128 GB depolama 246 dolar.

Sizler Lenovo Z6 Youth Edition hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz fiyat performans canavarı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!