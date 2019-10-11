Lexus’tan Tamamen Elektrikli Yeni Konsept

Japon otomobil üreticisi Toyota’ya bağlı bir lüks otomobil markası olarak faaliyet gösteren Lexus, 23 Ekim’de düzenlenecek olan 46. Tokyo Otomobil Fuarı’na iddialı geliyor. Marka, fuarda yüzde 100 elektrikli konsept aracını tanıtacak.

Lüks otomobiller konusunda oldukça başarılı işler çıkaran Lexus, yaklaşan fuar öncesinde tamamen elektrikli konsept otomobiline ait bir ipucu görseli paylaştı. Konsept aracın far tasarımına ait gibi görünen görselde keskin ve fütüristik detaylar dikkat çekiyor.

Kendine has sürüş deneyimi ve lüksü, gelişen elektrik ve otonom teknolojileriyle birleştiren marka, kullanıcılarına elektrikli lüks otomobil deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Lüks hibrit otomobiller konusunda dünyada öncü olan Lexus, kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisini her geçen gün geliştirerek yeni nesil araçlarında daha da verimli hale getiriyor. Daha önce de hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu LF-FC konseptiyle karşımıza çıkan Lexus, elektrikli otomobil teknolojilerinin yanı sıra alternatif yakıt teknolojileri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Lexus’un 23 Ekim’de Tokyo’da sergileyeceği yüzde 100 elektrikli konsept otomobil, markanın kendine has farklı tasarımıyla elektrikli otomobil teknolojilerini buluşturmuş olacak.