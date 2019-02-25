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LG'den İkinci Ekranı Çıkartılıp Takılabilen Telefon: V50 ThinQ

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil

MWC 2019 etkinliği kapsamında 5G teknolojisi destekli yeni akıllı telefonunu duyuran LG, dünyada bir ilki gerçekleştirerek kılıf gibi kullanılabilen ikinci ekranlı V50 ThinQ'u tanıttı. İşte LG V50 ThinQ teknik detayları:

LG V50 ThinQ Teknik Özellikleri

Bir önceki V40'a oranla üst düzey farklılıklara sahip olan V50 ThinQ'nun çıkartılıp takılabilen ikinci ekranı ve 5G desteği dikkat çekiyor. 6,4 inç OLED FullVision ekrana sahip olan V50 ThinQ modeli Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor. Qualcomm'un X50 5G modemi sayesinde 5G desteğini barındırabilen cihazda 6GB RAM ile 128GB dahili depolama bulunuyor.

4000mAh bataryaya sahip olan V50 ThinQ'nun arka tarafında 12MP+12MP, ön tarafında ise 8MP+5MP çözünürlüğünde kamera kurulumu yer alıyor. Yenilenmiş bir soğutma sistemini barındırdığı belirtilen V50 ThinQ'nun, V40'tan biraz daha kalın ve daha ağır olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Bunların haricinde LG, V50 için yeni bir Dual Screen (Çift Ekran) aksesuarı sunuyor. Bu aksesuar sayesinde cihaza ikinci ekranı takabiliyor ve daha pratik bir kullanıma sahip olabiliyorsunuz. 6.2 inç OLED ekrana sahip olan bu aksesuarın dahili pille çalıştığı ifade edildi. Bu anlamda isterseniz video izlerken internette takılabilirsiniz isterseniz de oyun kumandası olarak kullanabilirsiniz.

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