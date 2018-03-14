LG G7 Çıkış Tarihi Ortaya Çıkmış Olabilir

LG G7 çıkış tarihi hakkında bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin LG G7 modelini önümüzdeki ay itibarıyla duyurduktan sonra mayıs ayında piyasaya çıkarabileceği söylendi.

Mobil Dünya Kongresi 2018 sırasında yeni amiral gemisi telefonu hakkında bilgi vermekten imtina eden LG, beklenmedik bir çıkışla birlikte LG V30 modelini tanıtmıştı. LG V30 2018'in Teknik Detayları Açıklandı başlıklı haberimizde de görebileceğiniz gibi üst seviye olmasına karşın amiral gemisi telefonların bir altında yer alan V30, LG hayranlarını gerçek anlamda memnun etmemişti.

LG’nin G7’yi çıkarmaktan vazgeçtiğine yönelik iddiaların haber sitelerine yer almaya başladığı şu günlerde, farklı bir kaynaktan yeni bilgiler geldi. LG içinden alındığı söylenen yeni bilgilerde G7’nin mayıs ayında piyasaya sürülebileceği ve telefonunun tanıtımının nisan ayında yapılacağı ifadeleri yer aldı.

LG G7 Özellikleri

Yine içerden alındığı söylenen bilgilerde LG G7’de Qualcomm tarafından üretilen en güçlü mobil işlemci Snapdragon 845 kullanılacağı kaydedilirken, 6GB RAM tercih edileceği söylendi. 128GB depolama alanıyla gelecek olan telefonun, 16MP çift kameranın yanı sıra çeşitli yapay zeka destekli yazılımlara sahip olacağı aktarıldı.

3,000mAh batarya kullanması beklenen LG G7’nin 850 ile 950 dolara arasında bir satış fiyatıyla raflardaki yerini alması beklenirken, bütün bunların resmi bilgi olmadığının da altı çizildi.