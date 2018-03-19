LG G7'de LCD Ekran Kullanılacak İddiası

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG'nin bu yılki amiral gemisi LG G7 hakkında önemli bir bilgi sızdırıldı. Ekran konusunda her zaman iddialı olan LG, bu sefer biraz daha geri planda durmayı ve maaliyeti azaltmayı hedefliyor. Bundan dolayı da şirketin OLED yerine LCD ekran kullanacağı söyleniyor.

G4'ten beri bu seride istediği başarıyı yakalayamayan Güney Koreli şirket, hep yeni şeyler deniyordu. Bu sefer de cihaza opsiyonel bir çentik yerleştiren ve bu anlamda ekran tasarımını kullanıcıya bırakan şirket, maalesef ekran kalitesinde sınıfta kalacak gibi gözüküyor. Çünkü üst seviye olarak gelecek G7'de LCD ekran kullanılacağı söyleniyorken, şirketin bunu maaliyeti azaltmak adına yaptığı ifade ediliyor. Uzun süredir kar edemeyen şirket, böylelikle daha az risk almış olacak. LCD, OLED ekrana göre daha ucuz olmasına rağmen sunduğu kalitenin de daha düşük olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ancak LG tam olarak LCD'ye geçiş yapmayacak. Şirket tarafından bir süre önce duyurulan MLCD+ tip ekran kullanılacağı söyleniyor. Bu ekran LCD'ye oranla yüzde 35 daha az enerji tüketiyor ve daha yüksek parlaklığa sahip. Yani LG G7'de kendi ekran tipini kullanması beklenen şirketin, kullanıcılardan alacağı yorumlar da merak ediliyor.

Snapdragon 845 yonga setinden beslenecek olan LG G7'de 6 GB RAM bulunacak. 3000 mAh bataryaya ve 64 / 128GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacak cihazda 6 inç 3120x1440 piksel opsiyonel çentikli bir ekran bulunacak. Bu yılın Mayıs ayında tanıtılacağı söylenen LG G7'yi dört gözle bekliyoruz.