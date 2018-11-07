LG G7’nin Uygun Fiyatlı Versiyonu LG G7 Fit Geliyor

LG, bu yılın başlarında amiral gemisi akıllı telefonlarından birisi olan LG G7 ThinQ’i piyasaya çıkarmıştı. LG G7, rakibi olan amiral gemisi telefonlara göre çok daha ucuz olmasına karşın başka üst seviye telefonlar gibi oldukça pahalı bir fiyata satılıyordu. LG, IFA 2018 Fuarı’nda G7’nin özellikleri biraz düşürülmüş ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan LG G7 Fit’i duyurdu. Daha ucuz bir telefon duyurmakla kalmayan LG, IFA 2018 sırasında yeni modelinin çıkış tarihini de açıkladı. Şirket yaptığı açıklamayla LG G7 Fit modelinin bu hafta içerisinde önemli pazarlarda satışa çıkacağını dile getirdi.
LG G7 Fit'in, G7 ile benzer bir tasarıma sahip olacağı, aynı cam ve metal bileşenlerden oluşacağı söylendi. İki telefon arasındaki temel farkların ise cihazların donanımsal özelliklerinde olduğu vurgulandı. Yani cihazların teknik özellikleri arasında bazı farklar olacak.
LG G7 Fit gücünü Qualcomm Snapdragon 821 yonga setinden alacak. 4 GB RAM ile gelecek olan cihazda 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri sunulacak. Telefonun arka kısmında 16 MP çözünürlüklü yapay zekalı bir arka kamera yer alırken, ön kısımda ise 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak. Telefonun bataryası ise 3.000 mAh seviyesinde olacak. G7’ye göre daha uygun bir fiyat ile gelecek olan G7 Fit’in, uygun fiyatına rağmen en önemli özelliklerinden birisini ekranı olacak. Çünkü G7 Fit’te 6.1 inç QHD+ özelliğinde bir ekran kullanılacak.
LG, G7 Fit’in Avrupa, Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında satışa çıkarılacağını duyurdu ancak duyuruda Kuzey Amerika’dan bahsedilmediği için telefonun muhtemelen Kuzey Amerika’da satışı yapılmayacak.
LG G7 Fit özellikleri
- Marka - LG
- Model - G7 Fit
- Cihaz Türü - Android 4G Smartphone
- İşlemci - Dört Çekirdekli 2x 2,35 GHz Kryo 2x 1,6 GHz Kryo
- Yonga - Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro, 64 bit İşlemci
- GPU - Qualcomm Adreno 530 653 MHz
- Kamera - 16 Megapiksel f / 2.2 LED ve AF Arka Kamera | 8 megapiksel f / 1.9 Ön kamera
- Bellek - RAM-4GB LPDDR4x, 1866MHz | ROM 32GB / 64GB Harici Bellek Desteği 2 TB'a kadar
- Ekran - Ekran boyutu 6.1 inç IPS, LCD QHD (3120 x 1440 Piksel), 19,5: 9 Ekran
- Pil - Çıkarılamayan 3000 mAh Lityum İyon
- SIM - Tek Nano SIM veya Hibrit İkili SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / microSD Kart), İkili Bekleme
- Sensörler - Yakınlık, Işık, İvmeölçer, Pusula, Jiroskop, Parmak İzi Kimliği (Arkaya Monte)
- Renk -Siyah, Gri
- İşletim Sistemi - LG UX ile Android 8.1 Oreo
- I / O Arayüzü - 1 x Nano SIM Kart Yuvası, 1 x Nano SIM Kart Yuvası veya microSD / TF Kart Yuvası, Tip-C USB v1.0 Bağlantı Noktası, 3,5 mm Ses Çıkışı Bağlantı Noktası, Güç Düğmesi, Ses Düğmesi, Mikrofon
- Boyutlar - 71,9 mm x 153,19 mm x 7,9 mm
- Ağırlık - 160 Gram (Pil ile)
- Diğer detaylar - Alüminyum alaşım, Cam Gövde Tasarımı, Parmak İzi Kimliği, MIL-STD-810G uyumlu, IP68 sertifikalı, Alüminyum alaşımlı gövde, LTE Cat-12, Bluetooth, GPS, GLONASS, BDS, FM Radyo, NFC, OTG, OTA Sync, Tethering, Bilgisayar Senkronizasyonu, DLNA, QC 3.0, DTS-X 32-bit Hi-Fi Dört DAC 192 kHz / 24-bit, Çizilmeye Dayanıklı, Dual-Band Wi-Fi.
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