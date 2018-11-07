LG G7’nin Uygun Fiyatlı Versiyonu LG G7 Fit Geliyor

LG, bu yılın başlarında amiral gemisi akıllı telefonlarından birisi olan LG G7 ThinQ’i piyasaya çıkarmıştı. LG G7, rakibi olan amiral gemisi telefonlara göre çok daha ucuz olmasına karşın başka üst seviye telefonlar gibi oldukça pahalı bir fiyata satılıyordu. LG, IFA 2018 Fuarı’nda G7’nin özellikleri biraz düşürülmüş ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan LG G7 Fit’i duyurdu. Daha ucuz bir telefon duyurmakla kalmayan LG, IFA 2018 sırasında yeni modelinin çıkış tarihini de açıkladı. Şirket yaptığı açıklamayla LG G7 Fit modelinin bu hafta içerisinde önemli pazarlarda satışa çıkacağını dile getirdi.

LG G7 Fit'in, G7 ile benzer bir tasarıma sahip olacağı, aynı cam ve metal bileşenlerden oluşacağı söylendi. İki telefon arasındaki temel farkların ise cihazların donanımsal özelliklerinde olduğu vurgulandı. Yani cihazların teknik özellikleri arasında bazı farklar olacak.

LG G7 Fit gücünü Qualcomm Snapdragon 821 yonga setinden alacak. 4 GB RAM ile gelecek olan cihazda 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri sunulacak. Telefonun arka kısmında 16 MP çözünürlüklü yapay zekalı bir arka kamera yer alırken, ön kısımda ise 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak. Telefonun bataryası ise 3.000 mAh seviyesinde olacak. G7’ye göre daha uygun bir fiyat ile gelecek olan G7 Fit’in, uygun fiyatına rağmen en önemli özelliklerinden birisini ekranı olacak. Çünkü G7 Fit’te 6.1 inç QHD+ özelliğinde bir ekran kullanılacak.

LG, G7 Fit’in Avrupa, Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında satışa çıkarılacağını duyurdu ancak duyuruda Kuzey Amerika’dan bahsedilmediği için telefonun muhtemelen Kuzey Amerika’da satışı yapılmayacak.

LG G7 Fit özellikleri