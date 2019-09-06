Çift Ekranlı LG G8X ThinQ Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

LG çift ekrana sahip yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber LG G8X ThinQ'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

LG G8X ThinQ Özellikleri

LG G8X ThinQ, 6.4 inç ekrana sahip. Cihazın diğer tarafında da 6.4 inç ekran paneli bulunmakta. Cihazdaki 360 derecelik menteşe, kullanıcıların telefonu herhangi bir açıdan görmelerini sağlamakta.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı microSD kart yardımı sayesinde artırılabilmekte.

IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefon suya ve toza dayanıklı. LG G8X ThinQ'in su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 12 megapiksel ana sensör ve 136 derecelik görüş alanına sahip 13 megapiksel ultra geniş açı.

4000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda Gorilla Glass 6 bulunmakta. LG G8X ThinQ'in ikinci ekranı bir gamepad veya daha büyük bir klavye olarak kullanabilmekte.

LG G8X ThinQ

LG G8X ThinQ Fiyatı

Güney Kore'de, LG V50S ThinQ olarak adlandırılacak olan akıllı telefonun ne zaman ve ne kadarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacağını henüz açıklamadı.