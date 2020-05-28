LG Phoenix 5 Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Akıllı telefon piyasası için önemli bir marka olan LG, eski başarılarını devam ettirme peşinde. Gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan şirket, bu sene ipleri daha sıkı hale getirdi. Çıkartacağı yeni telefonlarla firma zirveye oturmak istiyor.

Yeni gelecek akıllı telefon modellerinden LG Phoenix 5 olarak adlandırılan cihaz, özel üretim olarak piyasadaki yerini koruyacak. Cihazın ortaya çıkan görselleri, ön ve arka kamera kurulumları dışında pek bir sızıntı vermiyor. Gelen bilgiler üzerinden; LG'nin bu bütçe dostu telefonunun ön kamerasını su damlası çektiği gibi tasarlayacağı söylenebilir.

LG Phoenix 5 cihaz detayları

Şirket; 2018 yılında piyasaya sürdüğü telefonu Phoenix 4'ün selefi olarak Phoenix 5'i kullanıcılarla buluşturmayı düşünüyor. 2 seneden beri en üst model konumunda bulunan Phoenix 4, Snapdragon 425 ile güç kazanmıştı. Tüm bunlara ek olarak; 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı kendisini belli etti. LG aynı zamanda; 5 inç LCD ekran tercih etti.

Kamera bakımından değerlendirmek gerekirse; 8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla tam olarak fiyat/performans diyebiliriz. Ayrıca arka tarafta yer alacak ikili kamera kurulumu sayesinde, oldukça şık bir görüntünün ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Cihaz ilk çıktığı sıralarda 100 doların altında satılacak. Ancak Türkiye'ye geldiğinde vergilerle birlikte, çok daha yüksek bir satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. 100 dolar şu anda ortalama olarak 680 Türk Lirası yapıyor. Bakalım bu modelin Türkiye fiyatı ne olacak?