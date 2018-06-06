LG Q Stylus, Üç Farklı Modeli ile Tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi LG, Q ailesinin yeni üyesi LG Q Stylus akıllı telefonunu tanıttı. LG Q Stylus’un dikkat çeken özellikleri haberimizde.

Geçtiğimiz ay orta segmentteki modeli LG Q7’yi tanıtan şirket, Q ailesinin en yeni üyesi LG Q Stylus ile cihaz portfolyosunu artırmaya devam ediyor.

Q Stylus, tasarım tarafında Q7’ye oldukça benziyor. 6.2 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen akıllı telefon, 2160 x 1080 çözünürlüğe sahip. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olan LG Q Stylus, gücünü 3300mAh değerindeki bataryasından alıyor. Ayrıca telefonun arkasında parmak izi okuyucusunun da olduğunu söyleyelim.

Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları GIF’e dönüştürebileceğiniz bir kalemle gelen cihaz, ekran kapalıyken dahi el yazınızla not almanıza imkan veriyor. LG Q Stylus, her biri biraz farklı özelliklere sahip olan üç farklı versiyon ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

En üst donanıma sahip modeli LG Q Stylus +, 4GB RAM, 64GB depolama alanı ve microSD kart yuvası ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca, otomatik netleme özelliğine sahip 8MP ve 5MP geniş açılı ön kamera ile 16MP arka kamera ile donatıldı.

İkinci model olan standart LG Q Stylus, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Arkasında 16MP çözünürlüğünde bir kamerası olan cihazın ön tarafında 8MP ve 5MP geniş açılı bir kamera var.

Son olarak, LG Q Stylus α modelinde ise, 13MP arka kamera ve 5MP geniş açılı bir ön kamera bulunuyor. Diğer iki modelde olduğu gibi microSD desteğine sahip olan cihaz, 3GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor.

LG, Q Stylus ve versiyonlarının sınırlı sayıda piyasaya sürüleceğini açıkladı. Telefonlar Kuzey Amerika ve Asya'da satışa sunulacak. Şirket, henüz bir fiyat açıklamadı ancak “olağanüstü fiyatlı orta seviyeli telefonlar” olacağını söyledi.