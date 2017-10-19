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LG V30, Sağlamlık Testinden Tam Not Aldı!

LG V30, Sağlamlık Testinden Tam Not Aldı!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Yaklaşık iki ay önce Berlin'deki IFA 2017 Fuarı'nda görücüye çıkan LG V30, yılın iyi Android telefonlarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Telefonunun kullanıcılara ulaşmaya başlamasıyla birlikte, ilk sağlamlık testi de gerçekleştirilmiş oldu. Hem de öyle böyle değil. Bakalım LG'nin yeni amiral gemisi bu testi geçebilmiş mi?

YouTube'da yaptığı sağlamlık testleriyle adını duyuran JerryRigEveryhing kanalı, bu sefer de LG V30'un hakkından gelmek istedi. Bir dizi sağlamlık testinden başarıyla geçen LG V30, tek parça halinde kalmayı başardı.

JerryRigEverything'in sağlamlık testi; çizilme, ateş ve bükme bölümlerinden oluşuyor.

İlk olarak kamera lenslerinin, çerçevesinin ve parmak izi okuma sensörünün çizilmelere karşı dayanıklılığı test edildi. Çizilme testi, V30 ekranının Gorilla Glass 5 ekranına sahip diğer telefonlar kadar dayanıklı olduğunu doğruluyor.

Fakat telefonun parmak izi sensörünün, çizilme testinden başarıyla çıkamadığını belirtelim. Aslında bu durum gayet normal. Zira, parmak izi sensörleri üzerinde en ufak bir kir olduğunda dahi çalışmayabiliyor. Videoda da göreceğiz gibi sensör bir hayli deforme ediliyor. Dolayısıyla çalışmaması şaşırtıcı bir şey değil.

LG V30 telefonun ısıya dayanıklığı ise çakmak ile yapılan test ile ölçüldü. Ancak ısıya maruz kalan OLED ekranda kalıcı pikseller meydana geldi.

Asıl görmek istediğimiz şey elbette bükülme testi. Oldukça sağlam bir güç uygulanmasına rağmen, LG V30'un bükülme testini de başarıyla geçtiğini söyleyebiliriz. Böylelikle LG'nin yeni amiral gemisi, demir gibi olan gövdesi ile sağlamlıkta da iddialı olduğunu herkese göstermiş oldu.

"LG V30 Sağlamlık Testi" videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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