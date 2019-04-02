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  4. LG V50 ThinQ’in Fiyatı ve Geliş Tarihi Belli Oldu!

LG V50 ThinQ’in Fiyatı ve Geliş Tarihi Belli Oldu!

LG V50 ThinQ
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Mobil

LG, MWC 2019’da LG G8 ve LG V50 ThinQ olmak üzere iki yeni telefon modeli tanıtmıştı. Şirket, LG G8 modelinin 11 Nisan’da satışa sunulacağını da kısa süre önce doğrulamıştı. Nihayet LG V50 ThinQ modelinin de ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya çıkacağı belli oldu.

Telefonun 19 Nisan’da yaklaşık 1.050 Dolar (yaklaşık 5.850 TL) fiyat etiketiyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak cihazın söz konusu çıkış tarihi ve fiyatı, görünüşe göre şimdilik sadece Güney Kore pazarı için geçerli. Yani LG V50 ThinQ’in Güney Kore dışında Avrupa ve ABD gibi pazarlarda piyasaya çıkışı farklı bir tarihte olabilir. Ancak yine de cihazı yakın zamanda görebileceğimizi umuyoruz. 

Bahsettiğimiz LG V50 ThinQ’in, cihazın 5G desteğine sahip versiyonu olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor, 5G’li cihaz, 5G özelliğine sahip olmayan LG V50 ThinQ’den muhtemelen biraz daha pahalı olacak.

LG V50 ThinQ 2

Aslında bu fiyat farkları, 5G özellikli olan ve olmayan hemen hemen tüm telefonlar arasında benzer şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’un 5G’li versiyonu, 5G desteğine sahip olmayan versiyonuna göre yaklaşık 100-200 Dolar (yaklaşık 560-1120 TL) daha pahalıya satılıyor.

LG V50 ThinQ’in benzersiz özelliklerinden birisinin, opsiyonel ikinci bir ekranla gelmesi olduğunu söyleyebiliriz. İsteğe bağlı olarak satın alınabilen ikinci ekran sayesinde cihaz, katlanabilir ekranlı bir telefon haline dönüşüyor. İkinci ekran normalde ayrı olarak satılıyor ancak LG’nin yürüttüğü bir promosyon kapsamında, Mayıs ayına kadar LG V50 ThinQ satın alan müşterilere bu opsiyonel ekranlar ücretsiz olarak verilecek gibi görünüyor.

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