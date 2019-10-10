LG V50S ThinQ Satışa Sunuldu

Geçtiğimiz Ağustos ayında, LG’nin yaklaşan G8X ThinQ adlı akıllı telefonunu bazı yerel pazarlarda V50S ThinQ adıyla satışa sunabileceğini duyurmuştuk. LG, bu cihazı bazı pazarlarda G serisinin bir parçası olarak tanıtılırken, ana vatanında bunu 5G’li V serisinin bir parçası olarak tanıttı.

Çift ekran ile gelen telefonun fiyat etiketi 1.199 dolar (yaklaşık 7.040 TL) olarak belirlendi. Cihazın Avrupa ve Kuzey Amerika’da da satışa sunulması bekleniyor. LG V50S ThinQ, ABD ve Kanada pazarındaki çift ekranlı ilk LG telefonu olacak.

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan V50S, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. 4.000 mAh batarya kapasitesi bulunan cihazda 21W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Telefonda 6.4 inç’lik OLED ekrandan oluşan çift ekran panelinin yanı sıra başka bir ekran daha yer alıyor. Yani cihazın arka kısmında üçüncü bir ekran mevcut. 2.1 inç’lik bu ekran sayesinde saat, tarih ve bildirimler gibi bilgileri pratik bir şekilde görebiliyorsunuz. V50S ThinQ’da 12MP ana kamera ve 13MP ultra geniş açılı bir kameranın yanı sıra 32MP’lik bir de selfie kamerası sunuluyor.

Telefon, Aurora Black renk seçeneğiyle Güney Kore’de satışa sunuldu. V50S ThinQ sahipleri için, LG Pay sistemine kaydolabilecekleri ve evde bira hazırlayan bir cihaz olan LG Homebrew'u kazanma şansı yakalayabilecekleri bir etkinlik de mevcut.