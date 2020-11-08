Özellikleri ile Dikkat Çeken LG Yüz Maskesi Satışa Sunuldu

LG, Puricare Wearable Air Purifier isimli bir yüz maskesini satışa sundu. LG yüz maskesi, sahip olduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. 820 mAh bataryaya sahip olan Puricare Wearable Air Purifier, iki dahili fana sahip. Fanlar havadaki partiküllerin yüzde 99,97'sini burnunuzdan ve ağzınızdan uzak tutmasını sağlıyor.

LG Yüz Maskesi Özellikleri

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının dünya geneline yayılması ile beraber yüz maskeleri artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yeni tip koronavirüsten korunmanın en önemli ögelerinden bir tanesi olan maske, bu zamana kadar birçok firma tarafından üretildi ve farklı türde maskeler piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda ısıtma yöntemiyle koronavirüsü yok eden maske bile geliştirilmişti.

Apple ve Disney gibi büyük şirketler bile kendi maskelerini yapmaya başladı. LG firması da geçtiğimiz aylarda tanıttığı Puricare Wearable Air Purifier isimli maskeyi tanıtarak maske geliştiren şirketlerin arasına katıldı. Şirket daha önce kendi kendini temizleyebilme yeteneğine sahip şarj kutusu ile birlikte gelen Tone Free kablosuz kulaklıklarını geliştirmişti.

LG yüz maskesi sahip olduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Puricare Wearable Air Purifier olarak adlandırılan maske, 820 mAh bataryaya ve iki adet fana sahip. Fanlar, iki değiştirilebilir H13 HEPA filtresiyle beraber, maskenin havadaki partiküllerin yüzde 99,97'sini burnunuzdan ve ağzınızdan uzak tutmasını sağlıyor. LG tarafından geliştirilen maskenin özellikleri bununla sınırlı değil.

Puricare Wearable Air Purifier’da yer alan parçalar değiştirilebiliyor ve geri dönüştürülebiliyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, kullanıcıların maskelerinde yer alan H13 filtrelerini ne zaman değiştireceklerini bilmelerini sağlamak için yüz maskesini ThinQ uygulamasına entegre etti. Böylece kullanıcılar, H13 filtrelerinin ne zaman değişmesi gerektiğini ThinQ isimli uygulama üzerinden öğrenebilecek.

Güney Koreli şirket, ayrıca Tone Free kablosuz kulakların kendi kendini sterilize eden şarj kutusuna benzer bir şekilde bir maske için taşıma kutusu da geliştirdi. Taşıma kutusu, UV-C ışınlarını kullanarak yalnızca 30 dakika içerisinde kendini sterilize edebiliyor. Firma, geliştirdiği yüz maskesini belirli ülkelerde satışa sunmaya başladı. Puricare Wearable Air Purifier’ın fiyatı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. LG yüz maskesinin yıl sonunda küresel olarak satışa sunulması bekleniyor.