Lin Bin: Snapdragon 865'i İlk Kullanan Marka Xiaomi Olacak

Xiaomi, yeni ürün veya özellikleri sunan ilk marka olmayı seviyor. Örneğin, 108MP akıllı telefon, 30W süper hızlı şarj teknolojisi. Çinli üretici şimdi de Snapdragon 865’i kullanan ilk akıllı telefonun kendilerine ait olacağını iddia ediyor.

Xiaomi’nin Kurucu Ortağı ve Başkanı Lin Bin, Weibo’daki takipçilerinden birine yanıt olarak, Xiaomi’nin Snapdragon 865’li akıllı telefonu piyasaya sürecek ilk şirket olacağını söyledi. Samsung’un merakla beklenen Galaxy S20 serisi de Snapdragon 865 işlemciyi kullanacak ve 11 Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtılmış olacak. Xiaomi’nin Snapdragon 865’li telefonunu (Xiaomi Mi 10) Samsung lansmanından önce duyurmuş olması gerekiyor. Lakin henüz Çinli üreticiden bir etkinlik haberi duymadık. Peki, Xiaomi nasıl Qualcomm’un en yeni mobil platformunu ilk kullanan şirket olacak?

Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 865’den güç alan Xiaomi Mi 10 amiral gemisi telefonunu 11 Şubat’tan önce (Çin saat farkından dolayı 12 Şubat olacak) duyuramasa bile Xiaomi Mi 10’u Galaxy S20’den önece satışa çıkararak öncü olabilir.

Bu arada Xiaomi, şu anda Çin’deki Coronavirüs salgınına rağmen ofis ortamında çalışmalarını sürdürüyor. Ofiste çalışanlar için yüksek güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ofise gelen herkes kayıt yaptırıyor ve vücut sıcaklık kontrollerine tabi tutuluyor. Ofis binalarında maske takmak da zorunlu.