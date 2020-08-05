Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, Bankadaki Parası Gitti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.’nin akıllı telefonun bir mesaj geldi. Gelen mesaja tıklayan vatandaş bankadaki parasından oldu. İşte detaylar.

Linke Tıkladı, Bankadaki Parasından Oldu

Vatandaşın telefonuna "Bayrama özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle" yazılı SMS geldi. SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaş, e-Devlet hesabına yönlendirildi. e-Devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı.

Ardından Gurbet S.'nin telefonu bir anda kapandı. Telefonu daha sonra format attırarak açtıran Gurbet S., hesabında yer alan 4 bin 500 liranın gittiğini fark etti. Vatandaş bunun üzerine karakola giderek şikayetçi oldu.

İHA'ya açıklama yapan Gurbet S. şunları söyledi:

"Banka soruşturmanın birkaç ayda süreceğini söyledi. Bu para benim çok önemli, çocuğumun geleceği için biriktiriyordum."

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