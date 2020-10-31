LinkedIn Kariyer Gezgini İle İş Bulmayı Kolaylaştırıyor

Yeni tip koronavirüsün dünya genelindeki olumsuz etkilerinden biri, hiç şüphesiz, ekonomi oldu. COVID-19 salgını sırasında birçok insan işten çıkarılırken birçok şirket büyük zarara uğradı. İşverenler ile çalışanları bir çatı altında toplamayı başaran sayılı platformlardan LinkedIn ise milyonlarca kullanıcı tarafından devamlı kullanılan platformuna ekleyeceği yeni bir araçla insanların iş sorununu biraz da olsa çözmeyi amaçlıyor. İşte LinkedIn Kariyer Gezgini ile ilgili ayrıntılar!

LinkedIn Kariyer Gezgini Nedir, Ne İşe Yarar?

LinkedIn, yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerinin hala görüldüğü bu sıralarda işten çıkarılan veya yeteneklerine göre bir iş bulamayan çalışanların yeni iş bulmasına yardımcı olmak için yeni bir aracı kullanıma sunuyor. LinkedIn, özellik hakkında yaptığı açıklamada, "Bazen ileriye yönelik net bir yol yoktur. LinkedIn Kariyer Gezgini aracımız, sahip olduğunuz yetenekleri binlerce iş unvanı ile eşleştirerek daha önce düşünmemiş veya görmemiş olabileceğiniz kariyer fırsatlarını ortaya çıkarabilir" ifadelerine yer verdi.

Araç hesabınızın verileri ile bağlantılı eşleştirme yapmak için 36.000'den fazla yetenek ve 6.000 iş unvanı listeliyor. Örneğin, işten çıkarılan bir sosyal medya yöneticisiyseniz araç size sosyal medya yöneticisi ile yakından ilgili pozisyonları sıralayacaktır. LinkedIn Kariyer Gezgini özelliği şimdilik yalnızca İngilizce dilini destekliyor ama Techcrunch'ın paylaştığı bilgilere göre özellik yakın bir zamanda İngilizce diline ek olarak başka bir dil desteklerine de sahip olacak.

Çalışanlara büyük bir kolaylık sunması planlanan aracın geliştirilmesinin en önemli nedeni, çalışanların daha fazla işe ulaştırmaktır. LinkedIn'e göre her hafta düzenli olarak 40 milyona yakın insan iş aramak için web sitesine geliyor ve her dakika üç kişinin yeni bir işi oluyor. Şirketin böyle bir özellik getirmesinin amacının insanların fırsatları daha iyi bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak olduğu söylenebilir.

LinkedIn şu an yaklaşık olarak 722 milyon insandan oluşan bir topluluğun arkasındaki isim rolünü üstleniyor. İş aramak isteyenlerin buluştuğu ortak nokta olduğu göz önünde bulundurulduğunda şirketin bu tür özelliklerin üzerinde çalışmasının hem çalışanlar hem de işverenler açısından oldukça mükemmel bir avantaj olduğu açık ve net bir şekilde görülebiliyor.