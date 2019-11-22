Lotus’un Elektrikli Hiper Otomobili 'Evija' Piste Çıktı

Bugün Tesla’nın ‘Cybertruck’ adlı pick-up’ını tanıtmasının yanı sıra Lotus tarafından da bir elektrikli otomobil haberi geldi. İngiltere merkezli bir otomobil üreticisi olan Lotus, tamamen elektrikli hiper otomobili Evija’yı ilk kez piste çıkardı.

Evija, Çin’deki Guangzhou Otomobil Fuarı’nda tanıtılmadan önce ilk kez piste çıktı ve elektrikli hiper otomobilin yüksek hızdaki hünerleri bir video ile paylaşıldı.

Lotus, şimdilerde hiper otomobilinin İngiltere’de ön üretim safhasında olduğunu belirtiyor. Otomobil 2020’de hazır olduğunda dünyanın en güçlü seri üretim yol otomobili ünvanının da sahibi olacak.

Lotus Yöneticisi Matt Windle, “Evija’da herşey sürücüler için. Dünyada böyle bir yaklaşım sergileyen başka bir elektrikli otomobil olduğunu sanmıyorum. Ortadan motorlu geleneksel Lotus tasarımı, aerodinamizm, yere basma kuvveti, sürüş pozisyonu, aracın duruşu ve inanılmaz derecedeki performans…Bu karakteristik özellikler anında akıllara onu getirir…Bu kesinlikle bir Lotus.” diye konuştu.