Çok Güçlü İşlemcili Bilgisayar Tanıtıldı! 32 GB RAM ve Dahası

Machenike, Dawn Pro isimli yeni bir bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte Dawn Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgisayarın ekran kartı ve işlemci tarafında birden fazla seçenek bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede ihtiyacına en uygun işlemci ve ekran kartını seçebiliyor.

Machenike Dawn Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i5-14400F / i7-14700F / i9-14900HX

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5060 / RTX 5060 Ti / RTX 5070

RAM: 32 GB DDR5 (128 GB'a kadar yükseltilebilir)

Depolama: 1TB PCIe 4.0 SSD (8TB'a kadar artırılabilir)

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Güç Kaynağı: 650W 80 Plus sertifikalı PSU

Portlar: USB-A 3.2 Gen 1, 2.5G ethernet, ses girişi

Machenike Dawn Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Machenike Dawn Pro'nun işlemci tarafında Intel Core i5-14400F, Intel Core i7-14700F ve Intel Core i9-14900HX dahil olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Intel Core i5-14400F işlemcisinde altı adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek bulunuyor. Normalde 2.5 GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo modda 4.7 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Intel Core i7-14700F işlemcisinde sekiz çekirdek performans ve 12 verimlilik olmak üzere toplamda 20 çekirdek mevcut. Normalde 2.1 GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo modda 5.4 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Intel Core i9-14900HX'te sekiz performans ve 16 verimlilik olmak üzere toplamda 24 çekirdek mevcut. Bu işlemci ise normalde 2.2 Ghz hızında çalışıyorken turbo modda 3.9 GHz hıza çıkabiliyor.

Verimlilik ve performans çekirdekleri, işlemcinin müzik dinlemek veya internette gezinmek gibi günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlıyor, oyun oynamak gibi ağır işler yapılmak istendiği anda daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor. Söz konusu üç işlemcinin de oldukça güçlü olduğunu belirtelim.

Intel Core i5-14400F ve NVIDIA RTX 5060'ın Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Core i5-14400F ve NVIDIA RTX 5060 ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor. Bu test, Dawn Pro'nun sunduğu performans hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Machenike Dawn Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Machenike markasının yeni bilgisayarında NVIDIA RTX 5060, RTX 5060 Ti ve RTX 5070 olmak üzere üç farklı ekran kartı seçeneği bulunuyor. Blackwell mimarisine sahip olan bu ekran kartları, DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor.

Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bu teknolojiler, daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

Machenike Dawn Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Machenike Dawn Pro'nun portları arasında USB-A 3.2 Gen 1, 2.5G Ethernet ve ses girişi bulunuyor. Bilgisayar ayrıca bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Machenike Dawn Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Machenike Dawn Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Machenike marka bilgisayarlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Dawn Pro'nun da satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Machenike Dawn Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

i5-14400F + RTX 5060: 10 bin 499 yuan (68 bin TL)

i5-14400F + RTX 5060 Ti 8 GB: 10 bin 999 yuan (71 bin TL)

i7-14700F + RTX 5060: 11 bin 999 yuan (77 bin 742 TL)

i7-14700F + RTX 5060 Ti 16 GB: 12 bin 999 yuan (84 bin 221 TL)

i9-14900HX + RTX 5060 Ti 16 GB: 11 bin 999 yuan (77 bin 742 TL)

i9-14900HX + RTX 5070: 12 bin 999 yuan (84 bin 221 TL)

Machenike Dawn Pro'nun başlangıç ücreti olan 10 bin 499 yuan, güncel kur ile birlikte 68 bin TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 83 bin TL civarında olabilir. Bilgisayarın Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Machenike Dawn Pro'nun donanım parçaları dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci ve ekran kartı sayesinde GTA 5'ten Cyberpunk 2077'ye kadar büyük bütçeli oyunlar bile sorunsuz şekilde oynatacaktır. Bilgisayarda sıvı soğutma ve 4 adet 120 mm fanın yer aldığını belirteyim.

Bu sistem, bilgisayarın oyun oynarken bile serin kalmasına yardım ediyor. Böylece oyun oynarken "acaba bilgisayarım çok ısındı mı" diye bir endişe yaşamanıza gerek kalmıyor. Bununla birlikte sıcaklığa bağlı performans düşüşü de yaşanmıyor. Bu arada depolama alanının 8 TB'a kadar yükseltilebiliyor olması da önemli bir avantaj. Böylece 1 TB'ın artık yetmemeye başladığında kullanıcılar depolama alanını kolayca arttırabiliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak tam anlamıyla beklentileri karşılayan bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim.