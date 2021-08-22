Mafia Titanic Modu Çıktı: Geliştirmesi 15 Yıl Sürdü!

Mafia Titanic modu sunuldu. Titanic gemisine yakından bakmamıza olanak sağlayan modun geliştirme süreci 15 yıl sürdü. Peki, Titanic modu nasıl indirilir? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Robin Bongaarts isimli bir mod yapımcısı, 2006 yılında Mafia: The City of Lost Heaven isimli video oyununa Titanic gemisini eklemek için bir mod üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bongaarts, 15 yıl sonra Titanic modunun ilk bölümünü yayımladı.

Bongaarts'ın geliştirdiği Titanic modunda oyuncular devasa gemiyi serbest dolaşım modunda keşfedebilecek. İlk bölümde görevlerin yer almadığı ve geminin bazı kısımlarının henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Mafia Titanic Modu Nasıl İndirilir?

İlk olarak buraya tıklayarak moddb web sitesindeki modun yer aldığı sayfayı açın.

Açılan sayfada yer alan "Download Here" yazısına tıklayın.

Yaklaşık olarak 1,54 GB dosya boyutuna sahip olan modu indirmek için "Download Now" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından indirme işlemi başlatılacaktır.

Mod yükleme işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için kurulum dosyasının yönetici olarak çalıştırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca herhangi bir sorun olmaması için temiz bir kurulum yapılması gerektiği de belirtildi.

Titanic gemisine yakından bakmamıza olanak sağlayan modun Mafia: The Definitive Edition (2020) ile uyumlu olmadığı açıklandı. Modu yükleyebilmek için işletim sisteminin 64 Bit olması gerekiyor. Bu sebepten ötürü bilgisayarınızın işletim sistemi 32 Bit ise mod çalışmayacaktır.

Modu yükleyebilmek için bilgisayarınızda 2 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor. Moduns istem gereksinimlerine baktığımızda 3Ghz hızında çalışan bir işlemci ve 4 GB RAM yer alıyor. Modu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için en az 1 GB belleğe sahip ekran kartına sahip olmaniz gerekiyor.

Oyuncular tarafından ilgi gören modun tanıtım videosu yayımlandı. 4 dakika 22 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda Titanic gemisinin çok ayrıntılı bir şekilde tasarlandığını görüyoruz. Mafia isimli yapım için geliştirilen modun tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Mafia: The City of Lost Heaven isimli yapım için geliştirilen mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.