Makro Kameralı İlk Galaxy Telefon: Samsung Galaxy A51 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A51 resmi olarak duyuruldu. Makro kameraya sahip ilk Galaxy telefon olma özelliğini taşıyan Samsung Galaxy A51’in teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Samsung’un Vietnam’da duyurduğu, muhtemelen 2020’nin başlarında Türkiye’de de satışa sunulacak Galaxy A51, çok yakından çekim yapmayı seven kullanıcıların ilgisini çekecek bir özellikle geliyor. 5MP lens barındıran makro kamera, objeye olabildiğince yaklaşıp tüm ayrıntılarını yakalamak isteyenlere inanılmaz görüntüler veriyor. Ultra geniş kamera 12MP ve 123 derece görüş açısı sunarken, ana kamera Galaxy A50’lerde gördüğümüz 48MP lense sahip. Bokeh efekti vermek diğer deyişle arka planı bulanıklaştırmak için ihtiyaç duyacağınız dördüncü kamera 5MP derinlik sensörüne sahip. Arkada dikey konumlandırılan dört kamera dikkat çekerken, önde ekranın ortasına konumlandırılmış delik karşımıza çıkıyor. Buraya yerleştirilen kamera 32MP. Samsung’un Infinity O olarak tanımladığı ekran, 6.4 inç, Full HD+ çözünürlükte.

One UI 2.0 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun kalbinde Exynos 9611 bulunuyor. 4/6GB RAM, 64GB/128GB depolama ile gelen cihazın batarya (pil) kapasitesi 4000 mAh. 15W hızlı şarj destekliyor. Parmak izi okuyucu ekrana gömülü. Işığa göre değişen gövdesiyle dikkat çeken telefonun Prizma Kırık Siyah, Prizma Kırık Beyaz, Prizma Kırık Pembe ve Prizma Kırık Mavi renk seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 27 Aralık’ta yaklaşık 350$ fiyat etiketiyle Vietnam’da satışa sunulacak.