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  4. Mark Zuckerberg, 2020 Yılında ABD Başkan Adayı Olacak!

Mark Zuckerberg, 2020 Yılında ABD Başkan Adayı Olacak!

Mark Zuckenberg, 2020 Yılında ABD Başkan Adayı Olacak!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri için adaylığını koyabilir. Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Selçuk R. Şirin, Zuckerberg'in ABD başkanlığı için ciddi olduğunu söylerken, bu konuda attığı üç önemli adımı okuyucularıyla paylaştı.

Milyonların hayatını değiştirecek hayaline Harvard'daki küçük bir yurt odasında başlayan Mark Zuckerberg, yalnızca basit bir girişimci değil. İnsan hakları, çevre kirliliği ve dünya barışı gibi hayati konularda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle herkesin takdirini toplayan Zuckenberg'i, belki de 2020 yılında ABD Başkanı olarak göreceğiz.

New York Üniversitesi'nde davranışbilim ve istatistik dersleri veren, aynı zamanda da Hürriyet'te köşe yazarlığı yapan Prof. Dr. Selçuk R. Şirin, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ilk başkanlık işaretinin Harvard mezuniyet töreni konuşmasında saklı olduğunu söylüyor.

Şirin, Zuckerberg'in bir CEO olarak değil, bir siyasetçi olarak toplumsal sorunlara vizyoner çözümler önerdiğini ve bir başkan olarak neyi nasıl yapacağının geniş bir özetini sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Selçuk R. Şirin, Zuckerberg'in başkanlık yolundaki attığı ikinci adımı ise, geçen sene kurduğu vakfa David Plouffe'u alması olarak değenlendirdi. Bu ismin Türkiye'de pek tanınmadığını, ancak Obama'nın 2008'deki başkan adaylığı kampanyasının Plouffe tarafından yürütüldüğünü belirten Şirin, Obama'nın başkanlığı kazanmasındaki en önemli noktanın Plouffe olduğunu söyledi.

Ayrıca, Zuckerberg başkanlığa giden süreçte kurduğu ekibe Plouffe dışında Bush ve Clinton kampanyalarını yöneten iki usta ismi de kattı.

Zuckerberg’in adaylığının neredeyse kesin olduğunu gösteren son işaret ise çıktığı ‘dinleme turu’. "Facebook gibi bir platformla istediği kitleye ulaşabilen Zuckerberg, bir yıl boyunca 50 eyaletin hepsini dolaşıp yurttaşların dertlerini yerinde dinlemeye karar verdi" diyen Şirin, Obama, Clinton ve Trump'ın da geçmişte benzer bir yol izlediklerini belirtti.

"Önce ‘dinleyip’ sonra çözüm önermek Amerikan siyasetindeki en eski sayfa" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şirin, Trump ve Zuckerberg yarışının çok ilginç bir hal alabileceğini söyledi.

Mark Zuckerberg'in ABD başkanlığını kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: facebook mark zuckerberg donald trump ABD başkanlık seçimleri

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